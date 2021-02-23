押350天！南投涉貪鄉長100萬交保 縣府：可復職

南投縣仁愛鄉長吳文忠去年3月因涉及貪汙遭羈押，同年5月13日台中地檢署偵查終結，查出其任內涉貪至少54件，收受或索賄金額達827萬元，將其起訴續押，今辯論終結予以100萬元交保，羈押350天重獲自由，復職與否引關注。

中檢偵查指出，吳在2018年參選仁愛鄉長前，為支應競選及個人債務，透過白手套向廠商索賄600萬元，還簽借據承諾選上會發包給該廠商上億元工程；當選後，涉嫌向公共工程得標廠商收回扣或索賄至少54件，總金額估高達827萬元。

檢調還查出，除了吳文忠涉貪，鄉公所職員、擔任驗收委員的學者也上行下效，接受廠商招待喝花酒，甚至收受不少廠商回扣；檢方因此在去年5月13日將他與公所人員、學者、廠商共27人依違反貪汙治罪條例等罪名起訴並續押。

吳因貪汙案遭調查，從去年3月10日起聲請羈押獲准，加上起訴後已延長續4次，收押近一年，也沒能在農曆年前返家過年；但該案經多次審理，今辯論終結，吳文忠予以100萬元交保，將於4月22日宣判，羈押350天後重獲自由。

吳文忠遭收押期間，南投縣政府依地方制度法第78、82條規定將他停職，在3月18日派任前觀光處長王源鍾暫代仁愛鄉長，但王在去年11月請辭獲准，縣府指派原民局前副局長石尊仁同月11日起代理，而吳是否能復職也獲地方關注。