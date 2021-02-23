酒店違規營業遭罰未繳 台北分署查封現金啤酒

台北市一名酒店業者去年違反全面停止營業規定，遭罰新台幣35萬元但逾期未繳。行政執行署台北分署今天實施霹靂手段，登門查扣現金、啤酒等資產，不排除拍賣查封物品清償欠款。

台北分署指出，1月間發動「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，針對違反新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定遭處罰鍰但拒不繳納的義務人，採取強力執行作為，今天則發動第2波行動。

台北分署新聞稿指出，在台北市萬華區經營陪侍酒店的黃姓男子，多次違反中央流行疫情指揮中心指揮官去年4月9日發布實施的「有陪侍之酒店和舞廳全面停止營業」規定，遭台北市商業處裁罰3筆罰鍰，共新台幣35萬元。

黃姓男子遲未提出清償方案，台北分署今天到酒店查扣現金1萬7000元、啤酒9箱、礦泉水5箱，及營業用電視9台等設備，義務人屆時如仍提不出清償方案，台北分署將拍賣查封物品。

台北分署另派員到欠繳義務人住處訪查、勸繳，發現武姓女子工作忙碌還要哺育幼子，且經濟狀況不佳，無法一次繳清20萬元，現場協助辦理分期；另有2名義務人均失業，執行人員也協助辦理分期，並將轉介就業服務機構。

此外，台北分署日前扣押8名義務人的存款及薪資，於今天正式核發收取命令，由金融機構及第三人公司將義務人存款及薪水直接解繳至相關縣市政府衛生局等移送機關，以清償欠款。

其中家住新北市深坑區的董姓婦人，在居家檢疫的最後一天，因自覺煩悶、身體不適而外出，遭裁罰20萬元，台北分署已透過收取命令徵起；一名台北市北投區的藥局負責人因未繳回防疫口罩帳款9938元遭移送執行，也於今天收取清償。

另方面，士林分署今則同步執行6名義務人，累計查封6筆不動產、扣押21家銀行存款，徵起金額總計達33萬元。