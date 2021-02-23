控告莊競程當選無效遭駁回定讞 沈智慧：提再審

國民黨前立委沈智慧。聯合報系記者白錫鏗／攝影

國民黨前立委沈智慧去年尋求連任失利，認為對手莊競程文宣刻意抹黑，提起當選無效之訴，台中地院一審駁回告訴，台中高分院今天二審宣判駁回定讞。沈智慧表示，將提起再審。

民進黨籍的莊競程在去年1月舉辦的第10屆台中市第5選區（北區、北屯區）立委選戰中，擊敗尋求連任的沈智慧，沈智慧不服選舉結果，向法院提出莊競程當選無效告訴。

沈智慧主張，民國108年11月29日，由台中市議員李天生等人，在台中市議會召開的記者會中，不實指摘沈智慧為「中共同路人」、「中國代言人」、「親中立委」、「假博士」。

另外，莊競程於109年1月1日，在發放的文宣上載明「沈智慧的呆帳為什麼要全民買單？」「負債上億但有錢選舉不願提出還款計畫」等內容，影射沈智慧不願提出還款計畫，造成銀行呆帳，而由全民買單的內容。沈智慧指控，莊競程等人涉違反選罷法、妨害投票結果正確罪等。

台中地院一審認定，沈智慧為公眾人物，對外言行可受公評，莊競程於選舉期間所發放的文宣、看板等言論內容，均以相關依據資料及報導為憑，並無散布謠言或傳播不實，去年6月判決駁回告訴。

案經沈智慧上訴台中高分院審理，合議庭認為，沈智慧控告莊競程等人涉違反選罷法的事由，與選罷法規定於法未合；另，妨害投票正確罪必須對「選務人員」施以詐術或其他非法方法，或「選務人員」本身以詐術或其他非法方法，使投票發生不正確結果，但本案未發生。

合議庭指出，莊競程分別以臉書、記者會、新聞報導及競選文宣方式宣傳，縱使均屬真實，並影響選民投票決定，但僅為選民主觀上對候選人認同的判斷，沈智慧以此提告與法未合。

台中高分院今天宣判，沈智慧上訴無理由，全案駁回定讞。

沈智慧今天透過新聞稿回應，對於判決相當失望，認為政治力量介入司法昭然若揭，將依法提起再審之訴。