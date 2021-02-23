衰男被控違規進口水果 地址電話都非台灣檢方還清白

廖姓男子經營的報關公司，被控從大陸輸入秋月梨大禮盒，去年1月15日入關後，因秋月梨果實為桃蛀果蛾宿主，大陸為疫區依法禁止輸入，廖男被依違反植物防疫檢疫法函送法辦，但台北地檢署查出廖男根本不是收貨人，收貨地址、電話也非台灣，認為全案與廖男無關，予以不起訴。

不起訴書指出，大陸為桃蛀果蛾疫區，按照目前規定，未經中央主管機關核准不得輸入，去年1月15日，廖男經營的報關公司，從大陸空運進口10顆秋月梨，總重4.5公斤，經台北關申報進口，但關務員發現包裹有異，查獲10顆未經核准輸入的果實，海關人員依據收件資料，依違反植物防疫檢疫法相關規定，將廖男函送法辦。

但廖男公司喊冤，強調公司是依大陸公司資料報關，所有資料都是由大陸物流公司提供，他們也沒辦法查核資料是否為真，根本不知道進口貨物是什麼。

檢方調查，該貨物收件人並非廖男，且收件地址雖寫「板橋新城金地自在城」，但該地址位於大陸南京市，派件單電話也不是台灣常見門號，收件資料都與廖男無關，廖男應非這批秋月梨收貨人。