遠航財報不實投資人慘賠 團訟求償獲賠2.9億元

中央社 / 台北23日電

已逝世的遠東航空前董事長崔湧等20多人被控偽造契約虛增公司營收，造成投資人損失；331名投資人興訟求償，一審勝訴後，二審今天維持原判，仍判可獲賠2億9643萬元，可上訴。

此外，二審台灣高等法院新聞稿指出，由於遠航為發行不實財報之人，本應負全部賠償責任，但遠航經法院裁定准予重整，並於民國104年10月重整完成，依據重整計畫，遠航償還無擔保債權比率為3%，所以賠償金額為新台幣889萬餘元。

全案緣於，崔湧、陳尚羣被控於94年間（時任遠航董事長、總經理），因遠航公司營運績效不佳，淨值持續下降，為免每股淨值低於5元，遭櫃買中心改列「全額交割股」，影響銀行授信暨股票的流通性，招致經營困難，因此決意以不實交易，美化公司財務資料及財報，維持遠航每股淨值帳面不低於5元。

崔湧、陳尚羣從94年2月起至96年底為止，夥同財務部門、企劃部門主管，和多家旅行社訂定虛偽契約增加營收，製作10季的不實財報。

331名投資人認為，因不實財報害他們投資受到損失，因此授權投保中心（財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 ）對遠航公司及相關人員提告求償。

一審台北地方法院判決投保中心勝訴、331名投資人可獲賠2億9643萬多元，經上訴，二審由高院審理，今天駁回上訴，維持原判，全案可上訴。

遠東航空示意圖。本報資料照片
遠東航空示意圖。本報資料照片

遠航 遠東航空 台灣高等法院

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