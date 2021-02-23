快訊

評／「保育法」追不上觀光客 是否需要一部「遊憩法」？

捲土重來？美媒：川普將宣告參選2024年總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被控收受人事紅包 苗栗縣議員江村貴判刑9年4個月

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴2016年頭屋鄉長任內，被控與頭屋村前村長彭正榮，2次共同收受清潔隊員職缺1人50萬元賄賂，苗栗地方法院今天依2個貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，判處江村貴應執行9年4個月徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。

江村貴沒有到庭聆判，電話沒有接，並不知道他的看法。苗栗縣政府民政處長彭基山則表示，全案必須等判決確定才有解職的問題，一審並不影響江村貴縣議員資格。

判決書指出，江村貴、彭正榮2016年2月、3月間共同收受陳姓、林姓鄉民50萬元，2人先後於3月、5月進入頭屋鄉公所清潔隊任職，江村貴分得40萬元，彭正榮分得10萬元，江村貴雖辯稱是簽賭彩金，但與事證不相符，犯行可認定。

江村貴犯不違背職務收受賄賂罪2罪，審酌他身為頭屋鄉長，本應廉潔自持，罔顧選民付託，敗壞官箴，2罪各處8年徒刑，應執行9年4個月徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收；同案彭正榮2罪，各處1年4個月徒刑，應執行1年6個月徒刑，緩刑5年，應支付公庫20萬元，褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收。

陳姓、林姓鄉民犯非公務員對公務員不違背職務交付賄賂罪，各處5個月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，褫奪公權1年。另，江村貴、彭正榮被控收受5萬元工程回扣案，查無證據，這部分無罪。

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴犯貪汙治罪條例，苗栗地方法院今天判處應執行9年4個月徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。圖／本報資料照片
苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴犯貪汙治罪條例，苗栗地方法院今天判處應執行9年4個月徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。圖／本報資料照片

公務員 苗栗縣 回扣

延伸閱讀

年後打開紅包驚見「省錢妙招」 他傻眼笑：被陰了

彰化學生線上開學典禮 領口罩紅包、做防疫餅乾

台積電爸爸包萬元紅包給8歲兒 他當場拆開數鈔甩地：太寒酸了

其子被控性侵 監委蔡崇義爭議多端、曾任「盧正冤案」二審法官

相關新聞

母欠3千多萬還不了跳崖詐保 考上公務員的兒子恐坐牢

婦人葉治萍「自拍」卻墜落山谷，檢警發現她積欠數千萬債務、乳房有腫瘤，為讓念大學的次子陳俊宏好好生活，和第二任丈夫陳政賢協...

陳耀庭違規飛行直升機今出庭認罪 下月到虎尾科大教飛

貨運業者陳耀庭，去年涉多次違法起降Robinson-R22直升機遭法辦，在捐贈直升機給虎尾科大後，仍遭依違反航空法起訴。...

被控收受人事紅包 苗栗縣議員江村貴判刑9年4個月

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴2016年頭屋鄉長任內，被控與頭屋村前村長彭正榮，2次共同收受清潔隊員職缺1人50萬元賄賂...

抨「Tutor」一詞遭陸資占用挨告 空中美語負責人無罪

空中美語公司負責人胥宏達與麥奇數位公司因商標權爭訟，在律師公會指麥奇是「訟棍」，欺壓台灣文化教育業者，被檢察官依公然侮辱...

她逃過12年6月詐欺追訴權時效 有價證券25年卻躲不過

台中市民王姓女子經營酒店虧損欠下大筆債務，22年前未經胞姊同意，假冒胞姊名義偽造本票，先後向張姓房東借款447萬元後逃逸...

失業孝子剩620元 3刀殺害植物人母親獲妹求情輕判6年

高雄楊姓男子10幾年來照顧因車禍成植物人的母親，又逢失業經濟壓力大，去年5月涉將母親從安養中心接回家， 朝胸腹狠刺3刀奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。