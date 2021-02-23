被控收受人事紅包 苗栗縣議員江村貴判刑9年4個月

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴2016年頭屋鄉長任內，被控與頭屋村前村長彭正榮，2次共同收受清潔隊員職缺1人50萬元賄賂，苗栗地方法院今天依2個貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，判處江村貴應執行9年4個月徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。

江村貴沒有到庭聆判，電話沒有接，並不知道他的看法。苗栗縣政府民政處長彭基山則表示，全案必須等判決確定才有解職的問題，一審並不影響江村貴縣議員資格。

判決書指出，江村貴、彭正榮2016年2月、3月間共同收受陳姓、林姓鄉民50萬元，2人先後於3月、5月進入頭屋鄉公所清潔隊任職，江村貴分得40萬元，彭正榮分得10萬元，江村貴雖辯稱是簽賭彩金，但與事證不相符，犯行可認定。

江村貴犯不違背職務收受賄賂罪2罪，審酌他身為頭屋鄉長，本應廉潔自持，罔顧選民付託，敗壞官箴，2罪各處8年徒刑，應執行9年4個月徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收；同案彭正榮2罪，各處1年4個月徒刑，應執行1年6個月徒刑，緩刑5年，應支付公庫20萬元，褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收。