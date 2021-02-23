她逃過12年6月詐欺追訴權時效 有價證券25年卻躲不過

台中市民王姓女子經營酒店虧損欠下大筆債務，22年前未經胞姊同意，假冒胞姊名義偽造本票，先後向張姓房東借款447萬元後逃逸，被控詐欺、偽造有價證券等罪，法院審理期間逃亡被通緝，王女去年被查獲，其中詐欺罪已超過12年6個月追訴權時效；至於有價證券追訴權長達25年，仍在追訴時效範圍內，台中地院依違反有價證券罪將王女判刑4年，沒收犯罪所得439萬元。

合議庭審酌，王女（57歲）犯後坦承犯行，但在偵查及審理期間，數度逃亡而遭通緝，浪費司法資源，且迄未與被害人張姓房東和解，遂依違反有價證罪判刑，以示懲儆。

判決書指出，王女於1999年1月26日，向張姓房東承租位於中市北屯區文心路房屋後，因她於1995年間經營酒店發生虧損而積欠大筆債務，為求還款，未經胞姊的授權或同意，於本票的票載發票日，在租屋處內，連續偽簽胞姊署名，並在本票上按捺指印。

王女冒用胞姊名義偽造本票後，前往張姓房東位於中市西屯區長安路住處，向張佯稱要投資二手貨、第四台生意，惟資金不足，從1999年3月至6月間，先後向張借款15次，共借款447萬元。

15張本票到期後，張姓房東持票請求王女付款，惟王女均請求更改本票到期日，另交付其他支票予張作為擔保，惟張持這些支票經提示兌現均遭退票，張姓房東始查覺有異，但王女已不知去向。