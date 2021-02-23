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母欠3千多萬還不了跳崖詐保 考上公務員的兒子恐坐牢

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

婦人葉治萍2016年墜落山谷亡，檢警追查發現她由丈夫和兒子協助詐領3400萬元保險金。資料照片
婦人葉治萍2016年墜落山谷亡，檢警追查發現她由丈夫和兒子協助詐領3400萬元保險金。資料照片

婦人葉治萍「自拍」卻墜落山谷，檢警發現她積欠數千萬債務、乳房有腫瘤，為讓念大學的次子陳俊宏好好生活，和第二任丈夫陳政賢協議由她來死，詐領3400萬元保險金。檢察官依殺人罪起訴丈夫、兒子和協助製作葉女薪資印領清冊的陳政賢胞姊陳慧齡，台灣高等法院更一審今依加重詐欺未遂罪判陳政賢、陳俊宏各2年6月、1年2月徒刑，陳女犯商業會計法處6月得易科罰金之刑。

葉治萍和前夫育有兩子，前夫2016年8月時溺斃，她拿到了1124萬的保險金，但仍不夠清償先前因業務侵占所積欠的2336萬元債務。葉婦2016年底帶著讀大三的次子陳俊宏改嫁陳政賢，她先後向三家保險公司投保3400萬元意外險，受益人為陳政賢。

2017年4月24日，葉婦墜落大溪區復興路百吉隧道口前十多公尺深的邊坡，當場死亡。陳政賢和陳俊宏向警方稱一家人出遊，她因下車坐在護欄上自拍時，不慎摔落。

檢察官相驗時，發現陳政賢、陳俊宏的說詞有許多疑點，清查又發現陳政賢隔天即向保險公司請領1400萬元保險金，同時監聽到陳政賢對繼子說「你媽生前囑付要照顧你們」，調閱事發地點沿線監視器發現，陳政賢一行3人在意外發生前3天密集往返勘查跳崖地點，突破陳俊宏心防後，確認是加工自殺詐保險金。

一審時，桃園地院依幫助自殺、詐欺取財、商業會計法判陳政賢3年徒刑，涉加工自殺、詐欺取財的陳俊宏處刑1年6月，而陳慧齡犯商業會計法、詐欺取財未遂罪則遭處1年2月徒刑。高等法院維持一審見解，駁回上訴，但最高法院去年撤銷發回。

案發至今近4年，次子陳俊宏也已考上桃園市政府公務員。高院更一審開庭時，陳俊宏承認有陪母親外出，指母親長年飽受精神轟炸、逃不出金錢與身體痛苦，對於母親跳下去感到很難過，但他事前並不知有保險金，還是檢察官告知才知保額有這麼多。

陳俊宏說，生父沒有工作，母親曾帶著他到處借錢、跑當鋪，但他不知母親的財務缺口有多大，母親只說「如果媽媽離開，要堅強活下去」；至今他仍在還學貸。陳政賢則否認犯案，稱葉治萍從2014年開始就說要自殺，旁人怎麼會有警覺？

高院更一審認為，陳政賢位居犯罪核心角色，陳俊宏知情後也沒阻止母親自殺，還「中途加入、配合行事」，兩人根本不尊重生命、罔顧夫妻與親子之情，對社會有不良影響。

陳俊宏在案發前長期照顧母親，學業與工作都知上進，他因禁不住母親和陳政賢勸說，又不忍母親長期受債務和鬱症所苦，在辯論終結時雖請求緩刑，但更一審未准。陳慧齡出於姊弟之情而助製薪資印領清冊，她兒子重度自閉，需人照顧，合議庭判她得易科罰金之刑。

保險 詐欺 檢察官

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