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失業孝子剩620元 3刀殺害植物人母親獲妹求情輕判6年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄楊姓男子10幾年來照顧因車禍植物人的母親，又逢失業經濟壓力大，去年5月涉將母親從安養中心接回家， 朝胸腹狠刺3刀奪命，當晚就報案自首；楊的胞妹等人出庭求情希望能減到最輕，一審依殺害直系血親尊親屬罪判10年。全案上訴後，二審高雄高分院今天改判6年，仍可上訴。

判決指出，楊姓男子（38歲）讀書時期就利用寒暑假打工，替獨自賺錢養家的母親分擔經濟壓力，高中畢業後，就進入鐵工廠上班，而母親2008年發生車禍成為植物人，進入安養機構，相關醫療費用他拿車禍賠償、保險、自己收入來支付。

不過近幾年楊姓男子失業，依然照顧母親，還有同住的胞妹，獨自承擔壓力，已積欠安養中心的費用，去年5月2日將母親接回家裡，隔天下午2點多，他避開胞妹的注意，持菜刀進房間，朝母親胸腹連刺3刀，造成左肺、心包膜、橫膈膜、肝臟刺創併氣血胸及心包填塞，當場死亡；楊當晚8點多打電話報案，承認殺害母親，警方隨即趕抵並扣得菜刀。

一審合議庭發現，楊姓男子在案發前1年沒有收入，財產僅有620元，但已經欠安養機構4萬3270元，行凶動機確實與照顧的經濟壓力有關。

合議庭考量，楊姓男子符合自首要件可減刑，但違反倫常沒有情堪憫恕，不得依刑法59條再減刑，不過仍認為，他獨自承受經濟壓力造成心理無法承擔、從小孝順、無前科素行良好、犯後表明後悔殺人的態度，他的胞妹更表示「刑期減到最低」，依殺害直系血親尊親屬罪判10年，褫奪公權5年。

楊姓男子提上訴後，二審合議庭雖認為不適用其他減刑，但一審量刑依然過重，改判6年，褫奪公權5年。

高雄楊姓男子去年涉將植物人母親帶回家後殺害，二審高雄高分院今天改判6年。本報資料照
高雄楊姓男子去年涉將植物人母親帶回家後殺害，二審高雄高分院今天改判6年。本報資料照

車禍 植物人 失業 殺人

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