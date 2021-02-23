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陳耀庭違規飛行直升機今出庭認罪 下月到虎尾科大教飛

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子（著紅衣）今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
陳姓男子（著紅衣）今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影

貨運業者陳耀庭，去年涉多次違法起降Robinson-R22直升機遭法辦，在捐贈直升機給虎尾科大後，仍遭依違反航空法起訴。今天士林地院開庭，陳男認罪且提出直升機已捐贈，下月將至學校「教學」。法官認定，陳共有48次違規飛航紀錄，考量認罪且已捐贈直升機作為學術使用，將擇日安排認罪協商。

陳男今天在律師陪同下出庭，他在庭上認罪坦承犯行，也盼法院從輕量刑。陳男稱，2003年間以360萬元購入直升機，直升機市價會依時間折舊。

法官問直升機是否已捐給虎尾科大？陳男回答，因錯事情想為社會貢獻，且未來不會再犯，才捐直升機給學校作為學術貢獻使用，讓學生知道此航空器，虎尾科大已排定他3月6日至學校教學，分享保養、飛行的心得。

法官今天也問陳男、檢方有無意願「認罪協商」？陳男表示願意；公訴檢察官也認為可行，但由於陳男違規飛行次數起訴認定55次，法院今將同一天的犯行視為一次，認定違規共計48次，次數太多，將與偵查檢察官研議有關認罪協商條件，倘若依條件認罪協商後，被告、檢方皆不能上訴。法官諭知全案3月16日上午11時許開庭。

檢方的起訴指出，陳去年9月13日從桃園龜山區大坑里陳厝坑倉庫旁空地，駕駛R22直升機，搭載蔡姓友人飛航，因引擎異狀之機械問題降落在淡水新市一街與義山路，遭民眾錄影上傳youtube，檢警10月9日1時許，循線在倉庫查獲直升機等物。

檢方查出，陳男遭逮時辯稱「一年大概飛一次」但從2019年1月1日至去年10月3日，gps的飛航紀錄顯示共計55次，且飛行高度最高615公尺、最低375公使，陳在飛航時「故意飛在低位」規避空軍、民航局雷達掃描，避免遭查獲犯行。

事後，陳主動提出願意捐贈直升機給國內相關航空系所，經虎尾科技大學提出應用計畫，表示擬為教學研究之用，檢方同意陳男捐贈，並在去年12月21日完成捐贈儀式；檢方認為，捐贈直升機可作為犯後態度考量，陳竭力彌補自己過錯，厚植學界研究動能有極大助益，建請從輕量刑。

直升機已捐贈給虎尾科大做為教學使用。記者蕭雅娟／翻攝
直升機已捐贈給虎尾科大做為教學使用。記者蕭雅娟／翻攝
陳姓男子（著紅衣）今出庭認罪，表示虎尾科大已安排至他至學校教學。記者蕭雅娟／攝影
陳姓男子（著紅衣）今出庭認罪，表示虎尾科大已安排至他至學校教學。記者蕭雅娟／攝影

直升機 虎尾科技大學

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