涉刺傷「超艾夾」4嫌稱移車被「瞧」 嗆聲持刀攻擊

網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」吳姓男子昨天上午在高雄苓雅區某舞廳門口遭刺，背部中2刀；警方至晚間共逮涉持折疊刀行刺的蔡姓男子等4人。據了解，4嫌供稱，並不清楚超艾夾等人是網路名人，當時剛喝完酒，步出舞廳要移車，感覺遭瞧了一眼，怒嗆「看三小」，進而攻擊。

警方釐清，29歲蔡姓男子持折疊刀行刺超艾夾，22歲段姓男子持折疊刀畫休旅車、29歲邱姓及25歲蘇姓男子在旁助陣叫囂；警方今天上午開始製作筆錄，預計全依妨害秩序罪嫌移送，蔡另送殺人未遂、傷害罪嫌，段另送毀損罪嫌。

苓雅分局指出，昨天接獲報案後下午2點多掌握嫌犯身分，報請高雄地檢署指揮，專案小組先在苓雅區四維四路上拘提蘇姓男子到案，發現其他3人行凶完開車北上到雲林，更換轎車才又開車南下，抵達高雄時疑又有人接應，警方後來於高雄七賢路、復興路附近攔截，拘捕3嫌到案。