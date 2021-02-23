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涉刺傷「超艾夾」4嫌稱移車被「瞧」 嗆聲持刀攻擊

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」吳姓男子昨天上午在高雄苓雅區某舞廳門口遭刺，背部中2刀；警方至晚間共逮涉持折疊刀行刺的蔡姓男子等4人。據了解，4嫌供稱，並不清楚超艾夾等人是網路名人，當時剛喝完酒，步出舞廳要移車，感覺遭瞧了一眼，怒嗆「看三小」，進而攻擊。

警方釐清，29歲蔡姓男子持折疊刀行刺超艾夾，22歲段姓男子持折疊刀畫休旅車、29歲邱姓及25歲蘇姓男子在旁助陣叫囂；警方今天上午開始製作筆錄，預計全依妨害秩序罪嫌移送，蔡另送殺人未遂、傷害罪嫌，段另送毀損罪嫌。

苓雅分局指出，昨天接獲報案後下午2點多掌握嫌犯身分，報請高雄地檢署指揮，專案小組先在苓雅區四維四路上拘提蘇姓男子到案，發現其他3人行凶完開車北上到雲林，更換轎車才又開車南下，抵達高雄時疑又有人接應，警方後來於高雄七賢路、復興路附近攔截，拘捕3嫌到案。

超艾夾昨晚也在臉書發文，還原衝突經過，表示他與幾位朋友到南部旅遊，早上8點多從飯店出門，到停車場牽車時經過案發地點時，發現疑有幾名男子發生口角，他當下想繞道而行，但對方看到他們經過，便無故叫囂，「突然上前拿出兇器，對正要離去的本人，從背後刺上，因此產生腰部及背部刺傷」。

網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」吳姓男子昨上午在高雄苓雅區某舞廳門口遭刺，背部中2刀。圖／翻攝含羞草日記IG
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警方逮涉刺傷網紅超艾夾的4名嫌犯。記者林伯驊／翻攝
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網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」的進口休旅車被嫌犯持刀割出痕跡。記者林伯驊／攝影
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網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」（前左）昨天在高雄苓雅區遭刺傷。記者林伯驊／攝影
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