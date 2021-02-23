五股民宅遭丟鞭炮 警逮人查獲改造槍彈

新北市五股區成泰路某民宅今天清晨4時許遭人撬開後陽台鐵窗後丟擲大量爆竹，引發民眾驚慌，警方獲報後掌握涉案人駕駛車輛，以車追人，晚間8時許逮獲3人，並查獲改造槍彈。

新北市政府警察局蘆洲分局表示，接獲報案指住家遭燃放爆竹並引發火勢，幸及時撲滅未釀災；經調閱社區及路口監視器影像，發現涉案人是駕駛租賃小客車犯案。

蘆洲分局說，涉案23歲李姓男子、25歲張姓男子及23歲沈姓男子先撬開被害人住家後陽台鐵窗，朝後陽台內丟擲大量爆竹後駕車逃逸；警方以車追人，上午就先查獲張姓及沈姓男子，並在車上查獲改造手槍1把、子彈5顆。

警方晚間近9時循線於成泰路某民宅逮獲李姓男子；經偵訊，李姓男子和被害人有債務糾紛，催討未果就找人前往燃放爆竹警告，警訊後分別依恐嚇、公共危險與槍砲等罪嫌將李姓男子等3人移送檢方偵辦。