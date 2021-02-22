國民法官將上路 台北地院模擬選任、審理程序

國民法官制將於112年上路，台北地方法院今天舉行擬真國民法官選任程序及審理程序，從51名候選法官中選出6名國民法官及4名備位國民法官參與這次的模擬法庭。

今天出席觀摩的包括司法院秘書長林輝煌、最高法院院長吳燦、刑事廳長彭幸鳴、法務部次長張斗輝、高等檢察署檢察長邢泰釗、全國律師聯合會理事長陳彥希等人及各機關、民間團體成員多人。

選任程序開始前，林輝煌致詞表示，結合國民法官的多元人生經驗，與職業法官的法律專業，共審共判將使判決的結果更加妥適，也相信有國民的參與，司法審判將更加清澈透明，受到更高的信賴。

這次模擬案件是一對長期感情不睦的夫妻，某日在家中發生爭執，丈夫持廚房菜刀刺向妻子頸部、心臟，被檢方依殺人未遂罪責起訴。模擬案件已於1月4日進行準備程序，今天由3名職業法官與6名國民法官進行審理程序。

審理程序前，北院進行國民法官及備選國民法官的選任程序，由法官先依職權詢問51名候選國民法官，檢察官及辯護人接續補充詢問，再由法官、檢察官及辯護人各自指定「個別詢問」18名候選國民法官。

詢問程序結束後，檢察官及辯護人可附理由及不附理由聲請「不選任」特定候選國民法官，最後，再從未經排除的候選國民法官中，由電腦隨機抽選出6名國民法官及4名備位國民法官參與模擬法庭。

今天下午主要進行被害人及精神科醫師的交互詰問，明天上午將詰問目擊證人。最後就事實認定、法律適用及科刑進行辯論，預計於明天下午進評議，評議完畢隨即宣判。