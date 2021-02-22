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桃園15筆不動產大拍賣 市區5層別墅底價1600萬受矚目

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

「桃園15筆不動產大拍賣來了」，法務部行政執行署桃園分署將在3月2日舉辦聯合拍賣會，當天將拍賣底價1600萬元的桃園區大連二街「天地賞」透天別墅最受矚目，還有法拍如意金錢龍木雕等8組木雕藝品，桃園分署今天下午表示，這次法拍產不動產及動產藝品頗特別，歡迎有興趣民眾當天到場競標撿便宜。

桃園分署表示，繼之前桃園區三民路3段182號2樓補習班不動產拍出後，這次將拍賣該補習班桌椅212組、飲水機，及一座大水族箱（長173 公分、寬62公分、高62公分）十分少見，當天上午10時拍賣。

當天下午3時，將拍賣土地、建物不動產15筆，包括桃園區大連二街47巷18號的「天地賞」透天別墅最受矚目，該建物5層樓71坪，位置、屋況良好，為拍賣點交物件，拍賣底價1600萬元，每坪約22.5萬元，靠近北門國小學的住宅區，受到法拍市場注意。

另有龍潭區泥橋段的2筆土地、底價各為3364萬元、2983萬元，地主因擔保一起環保汙染案欠款29億元，2筆擔保土地查封拍賣，當天下午3時30分，拍賣如意金錢龍木雕等8組木雕藝品及水晶、名畫，有興趣民眾可把握機會到場投標撿便宜。

行政執行署桃園分署法拍如意金錢龍木雕等8組木雕藝品，有意木雕收藏者可到場競標撿便宜。圖／桃園分署提供
行政執行署桃園分署法拍如意金錢龍木雕等8組木雕藝品，有意木雕收藏者可到場競標撿便宜。圖／桃園分署提供
行政執行署桃園分署法拍長173 公分、寬62公分、高62公分的大水族箱十分少見。圖／桃園分署提供
行政執行署桃園分署法拍長173 公分、寬62公分、高62公分的大水族箱十分少見。圖／桃園分署提供
行政執行署桃園分署法拍桃園區大連二街天地賞透天別墅、底價1600萬元，最受法拍市場矚目。圖／桃園分署提供
行政執行署桃園分署法拍桃園區大連二街天地賞透天別墅、底價1600萬元，最受法拍市場矚目。圖／桃園分署提供

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