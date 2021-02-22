桃園15筆不動產大拍賣 市區5層別墅底價1600萬受矚目

「桃園15筆不動產大拍賣來了」，法務部行政執行署桃園分署將在3月2日舉辦聯合拍賣會，當天將拍賣底價1600萬元的桃園區大連二街「天地賞」透天別墅最受矚目，還有法拍如意金錢龍木雕等8組木雕藝品，桃園分署今天下午表示，這次法拍產不動產及動產藝品頗特別，歡迎有興趣民眾當天到場競標撿便宜。

桃園分署表示，繼之前桃園區三民路3段182號2樓補習班不動產拍出後，這次將拍賣該補習班桌椅212組、飲水機，及一座大水族箱（長173 公分、寬62公分、高62公分）十分少見，當天上午10時拍賣。

當天下午3時，將拍賣土地、建物不動產15筆，包括桃園區大連二街47巷18號的「天地賞」透天別墅最受矚目，該建物5層樓71坪，位置、屋況良好，為拍賣點交物件，拍賣底價1600萬元，每坪約22.5萬元，靠近北門國小學的住宅區，受到法拍市場注意。