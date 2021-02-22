摑出生14天男嬰致死 狠父求法官：別判死就好

自稱「天師、大法師」的林姓男子與郭姓女友同居生子，但男嬰才出生14天就因哭鬧被林摑死，事後草草用紙箱下葬；一、二審依成年然故意對兒童犯傷害致死罪判林18年徒刑，最高法院撤銷發回。台灣高等法院更一審今辯論終結，林數度在法庭上斥罵郭女，但對案情則表示沒心情辯論，稱「不要判死刑，剩下的都沒關係」。

林姓男子（49歲）是建築工，平時喜歡宗教活動，還有信徒追隨學習修練法術，但林四處偷神像、金牌，有多項竊盜前科。林同時和郭姓、林姓女子交往，3人同住一個屋簷下，前年3月和郭女生下1名男嬰。

檢方起訴指出，前年3月26日男嬰因深夜哭鬧，林朝兒子頭臉大力摑掌、毆打10多分鐘，隔天清晨郭女見兒子沒呼吸，但林拒絕將兒子送醫，還拿作法器具在男嬰肚子上蓋了巨大的紅色符印聲稱可保平安，並帶遺體回嘉義老家找父親幫忙埋葬被拒，當晚才再回桃園送醫。

檢方相驗男嬰遺體時，林和2名女友謊稱小孩洗澡不慎摔落澡盆致死，檢方起疑，請法醫剖驗。林、郭女事後將男嬰放進紙箱埋葬，郭女多次祭拜，還找葬儀社替兒子重辦後事。業者聽聞林虐死嬰兒憤怒不已，約林談判痛毆，錄下林自白影片，郭女乘隙報案。

高院更一審今開庭時，林表示「沒心情說那些」，自認已經承認犯罪，「要辯什麼？」；但他否認有摑男嬰5至10分鐘之久，僅說打7、8下。林對著坐在告訴人席的郭姓女子說「給兒子和妳一個交代，有滿意嗎？」，但要求法官留他「一條命」出去（指監獄）。

林辯稱兒子不是他當場打死的，指郭女將責任都推到他身上「世間有公理嗎？」，還問郭女「是我願意生的嗎？」。法官質疑嬰兒才出生14天，林毆打時沒考慮到後果嗎？林回答不知道下手力道，他打到「嬰兒沒哭的聲音」就停手，後來因慌亂而手足無措。