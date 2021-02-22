檢察官60題鎖中廣案差價 趙少康火批：沒有法律常識！

台北地院審理前總統馬英九賤賣黨產「三中案」，今天傳喚中廣董事長趙少康作證，趙以10億元買中廣，47億元不動產回賣國民黨中央投資公司，成檢察官詰問焦點，檢方預備60道題目，且問案風格犀利，一度問到趙情緒上火，批檢察官「一點法律常識都沒有」。

趙少康從上午9時30分作證到下午3時，午休2小時，庭審後說，買家之一、中時集團前董事長余建新可能只出4或6億元，前國民黨立委高育仁出8點5億元，他卻出10億元，多出的一、兩億要很辛苦才能賺回來，「這部分覺得上當」。

趙少康稱，主辦交易的中投公司前總經理汪海清偷錄音不道德，「怎麼可以私下偷錄呢？」，在交易過程會討價還價，很多時候還施壓、吹牛、虛張聲勢，有時候則低姿態訴求或高姿態，談判過程這些都很正常，「檢察官拿這個當證據不是很荒唐嗎？」

趙少康說，他一度不想買中廣，有傳真告知馬英九，馬是黨主席，不買了總讓他知道一下，他不想買不只跟馬講，也有跟中投講。

趙少康今天出庭，是由汪海清、中投前董事長張哲琛2名被告聲請傳證，公訴檢察官反詰問焦點鎖定交易簽約前趙對付款細節、中廣不動產鑑價是否知情？國民黨是否賤賣？

趙少康作證說，他有興趣的是廣播，但交易案談的是中廣股權，所以後來發生非廣播部門賣回給債權人即中投公司、以及廣播、不動產分割處理的事，不過，議約時不發生「買不回去」這件事。

趙少康說，余建新之前與國民黨談得不愉快，「聽說有翻桌」，檢方根據錄音檔認定汪海清以「天龍八步」手法設計合約，他看來只有「兩步」，就是「買股權」、「賣回不動產」兩步；趙稱，汪海清大概古龍、金庸看太多，但他從不關心「天龍八步」，只關心媒體。

偵查檢察官起訴說，趙少康無資力承購50億元或54億元的中廣股權；公訴檢察官詰問時，趙少康稱「我對這個很不滿意」、「我愈想愈氣」，一度稱「檢察官簡直不懂商業、法律常識」、「不然檢察官簽個50億給我好了」。