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少女滑手機太久遭父皮帶教訓 她找阿嬤告傷害求償20萬
台中市陳姓少女是國中生，去年4月間因手機用太久，遭父親屢勸不聽，陳父持皮帶、木棍等物品，教訓女兒，造成女兒雙手、大腿大面積瘀傷，少女事後向阿嬤哭訴，還要阿嬤帶著她到警局告父親傷害，甚至還對父親求償20萬元，台中地院在去年8月審結，依成年人故意對少年犯傷害罪，判拘役40天，得易科，緩刑2年，全案確定，民事部分判賠5萬元。
檢警調查，陳姓少女就讀國中，少女家庭是單親家庭，由父親撫養，少女與父親常因教養問題起衝突，去年4月間，少女又因手機用太久，遭父親責罵，因屢勸不聽，陳父氣得拿出皮帶、木棍，狠狠教訓女兒，造成女兒雙手、右腿大面積的瘀青，過程中陳父還拿菜刀恐嚇女兒，「以後再這樣，就把手砍掉」。
陳姓少女事後向阿嬤哭訴遭父親毆打，還要阿嬤帶著她到派出所對父親提出傷害告訴，另外也向父親求償20萬元的賠償金。
台中地院審理後，認定陳父的管教方式，已超過懲戒的必要範圍，不屬於一般家長對子女的正常管教，認定涉犯成年人故意對少年傷害罪，判拘役40天，得易科4萬元，緩刑2年，因檢方與陳都未上訴，全案確定。
另外民事的部分，台中地院審理後，認為陳姓男子的管教方式，已造成女兒精神上的驚恐，恐對未來成長階段造成不良影響，請求精神撫慰金有理，以5萬元為合理，其餘請求金額駁回。
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