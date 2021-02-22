錢櫃大火員工罹難 有記者報導殯葬業者拿不到錢挨告

錢櫃KTV林森店2020年4月26日因火災釀6死、89傷事故，中天電視台陳姓文字記者、董姓剪輯攝影記者，在同年6月報導，錢櫃拒絕支付罹難員工的喪葬費相關新聞，遭提告妨害名譽。士林地檢署偵結，認定記者撰述新聞前已查證，重大公安事件為可受公評之事，予以不起訴。

錢櫃提告指出，陳姓、董姓記者在2020年6月25日製作新聞報導「我們也有員工要養...辦後事拿不到錢」「錢櫃刁難？！325萬慰問金竟200萬是職災費」傳述錢櫃先答應支付林姓罹難員工的喪葬費，卻在報導為止仍拒絕付款，練台生神隱、對自家員工喪葬費一再拖延，以大公司姿態強硬要求家屬無奈和解，家屬面對練台生儼然成小蝦米對上大鯨魚等不實內容，貶損錢櫃、練台生名譽和信用，涉犯加重誹謗、妨害信用罪嫌。

陳姓記者供稱，有採訪到余姓殯葬業者，且致電錢櫃連姓執行長，但響到一半就被掛掉，截稿前未獲相關回應，因此把「沒有回應」放在報導裡。家屬曾經表示不想再跟錢櫃耗下去，且已和解簽下保密條款，才會撰述「無奈和解」。董姓記者則稱，當天被派往攝影和事後剪輯。

余姓殯葬業者的受訪內容指出，原本稱一周就可以撥錢，但已過一個多月，後事辦到圓滿倒進塔「一毛錢都沒收到，我們也有員工要養」等語。

檢方指出，報導前一天家屬已和錢櫃和解，且有保密條款；告訴代理人稱，中天電視報導前有打電話給執行長，但沒有溝通上，通話紀錄遭覆蓋，無法查證記者來電時間。聯合新聞網在5月27日已報導，錢櫃提出的325萬元賠償金，包含100萬慰問金、200萬理賠預付金、北市府慰問金25萬元、練台生未出席告別式，依舊神隱等內容。