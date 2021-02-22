女老闆娘連接5罰單害怕 告2男恫嚇檢不起訴

桃園市李姓、郭姓男子去年5月間前往桃園區一家精品店，向陳姓女子恫嚇「憑什麼停（車）、再停試看看.. 」，之後陳女果真連續收到5張警方寄發的違規停車罰單，陳女以李男、郭男錄攝她違規停車影像，造成她心生害怕提告，桃園地檢署今天偵結，李、郭2人罪嫌證據不足，妨害自由罪嫌應以不起訴處分。

桃檢表示，陳姓女子在桃園區經營一家精品店，去年5月中旬，李姓、郭姓男子2人上門，恫嚇「憑什麼停、再停試看看，我手中有30幾張臨停照片，我會一張張發出去」，陳女事後收到由2人錄攝她5張違規停車影像、由警方開出5張違規停車罰單，造成她心生害怕。