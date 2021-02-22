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不滿牛肉拌麵沒牛肉 男子留言辱罵檢不起訴
桃園市29歲詹姓男子去年9月間，在桃園區某網咖利用網路連結GOOGLE評論區針對桃園一家牛肉麵店留言「牛肉拌麵沒有牛肉，跟我說下次再補... 」等字句辱罵、恐嚇，造成洪姓店老闆認為名譽受損和心生畏懼，一狀提告，詹男否認恐嚇，辯稱一時氣憤，桃園地檢署今天表示，由於詹男事後與洪和解，加以恐嚇罪嫌無積極證據，檢察官偵結妨害名譽罪嫌以不起訴處分。
桃檢調查，詹男去年9月2日下午，利用外送平台向洪男經營的牛肉麵店預訂牛肉拌麵，發現餐點中沒有牛肉，竟上網路GOOGLE評論區在洪的牛肉麵店留言指稱，「牛肉拌麵沒有牛肉，跟我說下次再補，你媽沒棺材，等你爸進來補給你要不要」字句辱罵、恐嚇，洪男認為名譽受損和心生畏懼提告。
詹男辯稱，他透過外送平台向洪男的牛肉麵店訂牛肉拌麵點點，因為店家疏忽，牛肉拌麵竟沒有牛肉，他一時氣憤才上網路GOOGLE評論區在洪男的牛肉麵店留言，不認為會造成對方心生畏懼。
桃檢表示，詹男涉妨害名譽加重誹謗罪嫌部分，詹事後與洪和解後撤回告訴，另恐嚇罪嫌部分，詹留言雖有情緒發洩性謾罵、指摘，傳送「你媽沒棺材，等你爸進來補給你要不要」字句，無法認定將採取何種具體加害行為等方法和何種傷害，無積極證據足認犯行，罪嫌不足，偵結妨害名譽罪嫌以不起訴處分。
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