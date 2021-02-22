國安局職員搞丟機密文件未隱匿 積極尋找獲緩起訴

國家安全局38歲陳姓女職員2018年6月間歸檔文件時，發現遺失2件機密文件，向長官報告後仍遍尋不著。經國安局告發後，檢方認為，機密文件內容涉及國家安全情報，若洩露恐被敵對勢力掌握利用，陳女發現遺失後，積極尋找設法補救，未造成實質傷害，給予緩起訴處分，向公庫支付5萬元、法治教育4小時。

緩起訴處分書指出，陳女負責處理機密文件歸檔業務，2018年5月間，國安局核定兩份文件為「機密」文件，直到去年7月，其中一份文件核定將為「密，一般公務機密」依程序由國安局副局長批准、會簽相關單位後，文件送回交由陳女處理歸檔，但陳女卻找不到當出的機密文件紙本，隨即向長官報告反映。

陳女稱，機密文件送回後將機密部分遮隱後影印、發函，但在2018年6月8日，辦理歸檔時，發現2文件紙本遺失，當時向長官報告，長官要她積極尋找，因此尋遍當時接觸過的各單位，查看檔案夾卷宗或有無其他人代收，但都沒有找到。陳女表示，懷疑是銷毀清稿文件時，不小心放進碎紙機銷毀，碎紙機早已定時清理。

檢方認為，2份機密文件內容涉及國家安全情報來源或管道，若洩漏恐遭敵對勢力掌握利用，足以影響國家安全或利益損害，且不利和友好國家實質關係。