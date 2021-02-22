快訊

連兩天「+0」！高鐵可望開放飲食、居家檢疫維持一人一戶

又有網紅遇襲！「含羞草」驚傳遭砍身中兩刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大生帳戶遺失淪詐欺犯 擔任聖火手成逆轉無罪關鍵

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

南部某國立大學黃姓女學生，遭控提供帳戶給詐騙集團，她辯稱擔任大專運動會的聖火手時不慎遺失提款卡，且有把密碼黏貼上面，但一審不採信，依幫助犯詐欺取財罪判4月；她上訴後，高雄高分院認為，黃女擔任聖火手的行程緊湊，也無法佐證她跟詐團有聯繫，改判無罪，可上訴。

起訴指控，案發時就讀國立大學運動科系、22歲讀大三的黃女，將自己第一銀行的帳戶供詐騙集團，導致詐團2019年3月26日晚間佯裝「讀冊生活網路書店」，撥電話給賴姓女子謊稱重複扣款，賴女去操作ATM匯款2萬7000多元到黃女戶頭，黃女涉犯洗錢罪嫌、詐欺取財罪嫌。

黃女喊冤說，第一銀行戶頭是打工有轉帳需求而申辦，她2019年3月24日提領2000元，隔天就去參加國運動會傳遞聖火活動，但月26、27日在飯店時發現存摺及提款卡遺失，懷疑背包放遊覽車上時遭竊。

黃女解釋，由於她的帳戶密碼是母親設定，她會忘記，才寫在便條紙上黏貼提款卡背面，她當時發現遺失後詢問家人，因戶頭僅剩幾百元，決定之後再補辦，「不知道事情會變成這樣」。

一審合議庭認為，黃女已是大學生，有打工賺薪資的社會經驗，應知道金融帳戶的重要性及常識，她把提款密碼寫在背面，有外洩之險境，有違反常情，認定她提供帳戶給詐團，依幫助犯詐欺取財罪，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

黃姓女大生上訴仍喊冤，二審合議庭發現，她的帳戶被提領詐騙款項的時間在2019年3月26日晚間10點多，但她25日一早8點半就到中正大學參加傳遞聖火，直到29日，她要在傳遞聖火的期間交付給詐團，但聖火活動時間緊湊、經過地點很多，她勢必跟詐團成員密切聯繫，卻也沒有相關事證，改判無罪。

南部某國立大學黃姓女學生，遭控提供帳戶給詐騙集團，她辯稱參加聖火活動期間遺失，高雄高分院認為缺乏她跟詐團聯繫交付帳戶的事證，改判無罪。本報資料照
南部某國立大學黃姓女學生，遭控提供帳戶給詐騙集團，她辯稱參加聖火活動期間遺失，高雄高分院認為缺乏她跟詐團聯繫交付帳戶的事證，改判無罪。本報資料照

聖火 詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

女大生坐捷運被提醒拉鍊沒拉 男童家長「最好身教」用正能量暖翻眾人

室友房門未鎖女大生潛入翻存摺錢包 沒偷東西仍判刑

批政府防疫不力 日本島根縣有意抵制東奧聖火傳遞

島根縣知事反對疫情下辦東奧 「協助傳遞聖火有困難」

相關新聞

國安局職員搞丟機密文件未隱匿 積極尋找獲緩起訴

國家安全局38歲陳姓女職員2018年6月間歸檔文件時，發現遺失2件機密文件，向長官報告後仍遍尋不著。經國安局告發後，檢方...

女大生帳戶遺失淪詐欺犯 擔任聖火手成逆轉無罪關鍵

南部某國立大學黃姓女學生，遭控提供帳戶給詐騙集團，她辯稱擔任大專運動會的聖火手時不慎遺失提款卡，且有把密碼黏貼上面，但一...

酒駕才吊照他又飆車找刺激 害朋友慘死要關5年半

招姓男子酒駕遭吊照，卻開車載著顏姓友人在桃園市觀音區和陳姓男子競速，飆到時速180公里，遇鄭姓貨櫃曳引車司機在路口轉彎煞...

參選保證金違憲案敗訴 范雲：繼續上訴

民進黨立委范雲今舉行記者會，宣布遭法院判決敗訴的保證金違憲案，她將繼續提出上訴直到制度變革，也將同步啟動選舉公共化系列修...

駁檢察官稱「沒資力」買中廣 趙少康：我做節目賺5億

台北地檢署起訴「三中案」稱中廣董事長趙少康不具資力卻購買中國廣播公司，前總統馬英九被控賤賣黨產涉證交法背信罪；趙今天出庭...

台人聯手印人搶俄女 台中摩鐵刺2刀搶1支手機

台中市張姓男子素行不良，因缺錢花用，在去年間透過友人介紹，認識經濟狀況不佳的印度籍男子哈就（音譯），雙方謀議由張藉買春為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。