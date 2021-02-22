女大生帳戶遺失淪詐欺犯 擔任聖火手成逆轉無罪關鍵

南部某國立大學黃姓女學生，遭控提供帳戶給詐騙集團，她辯稱擔任大專運動會的聖火手時不慎遺失提款卡，且有把密碼黏貼上面，但一審不採信，依幫助犯詐欺取財罪判4月；她上訴後，高雄高分院認為，黃女擔任聖火手的行程緊湊，也無法佐證她跟詐團有聯繫，改判無罪，可上訴。

起訴指控，案發時就讀國立大學運動科系、22歲讀大三的黃女，將自己第一銀行的帳戶供詐騙集團，導致詐團2019年3月26日晚間佯裝「讀冊生活網路書店」，撥電話給賴姓女子謊稱重複扣款，賴女去操作ATM匯款2萬7000多元到黃女戶頭，黃女涉犯洗錢罪嫌、詐欺取財罪嫌。

黃女喊冤說，第一銀行戶頭是打工有轉帳需求而申辦，她2019年3月24日提領2000元，隔天就去參加國運動會傳遞聖火活動，但月26、27日在飯店時發現存摺及提款卡遺失，懷疑背包放遊覽車上時遭竊。

黃女解釋，由於她的帳戶密碼是母親設定，她會忘記，才寫在便條紙上黏貼提款卡背面，她當時發現遺失後詢問家人，因戶頭僅剩幾百元，決定之後再補辦，「不知道事情會變成這樣」。

一審合議庭認為，黃女已是大學生，有打工賺薪資的社會經驗，應知道金融帳戶的重要性及常識，她把提款密碼寫在背面，有外洩之險境，有違反常情，認定她提供帳戶給詐團，依幫助犯詐欺取財罪，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。