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酒駕才吊照他又飆車找刺激 害朋友慘死要關5年半

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

招姓男子酒駕遭吊照，卻開車載著顏姓友人在桃園市觀音區和陳姓男子競速，飆到時速180公里，遇鄭姓貨櫃曳引車司機在路口轉彎煞不及，以162公里時速衝撞曳引車左前輪，造成顏慘死。桃園地院依無照駕車妨害公眾往來安全致死罪判招6年徒刑。招上訴，高等法院認為他符合自首要件，減為5年6月；最高法院駁回上訴定讞。

招說，飆車的目的是追求「刺激」。本案被告原包括共同開車競速的陳姓男子，桃院依妨害公眾往來安全罪判他2年徒刑，緩刑5年，並提供240小時義務勞務；檢察官和陳後來都沒上訴。

招姓男子育有一子，以進口中古車為業，曾因酒駕遭處4月得易科罰金之刑，2017年5月1日才執行完畢，駕照也被吊銷。但同年月26日深夜11點多，招就約其他人飆車。

翌日凌晨當招的車子要通過白玉三路、桃科十路口時，恰巧鄭姓貨櫃曳引車司機沿桃科十路駛至白玉三路口欲左轉往草漯，招緊急煞車仍閃避不及，衝撞曳引車左前輪後方，同車的顏姓友人因頭、胸鈍創，血胸併顱內出血死亡。後方的陳姓車主向右閃避，但也暴衝，先是撞破路邊50公分厚的水泥椅，再繼續撞毀路邊的工地鐵皮圍籬才停下。

顏母提告，檢方偵辦。原本鄭姓曳引車司機也被控業務過失致死、業務過失傷害，但檢察官不起訴。

高等法院審理的範圍只有招姓男子上訴的部分，招抱怨「判太重」。高院認為，車禍發生後，警方到場處理，當時警察還不知道誰是犯罪人，招即向警察自首是肇事駕駛。雖然招和陳飆車一事是經警察查看行車記錄器而發覺，高院認為他雖未坦承全部犯行，但已就一部分犯罪事實自首，符合減刑要件。

因招姓男子已和被害家屬和解，也取得諒解，不過高院認為他明知駕照遭吊銷，竟還罔顧公眾安全飆車，完全不顧用路人安全，沒有可憐憫之處。高院考量一審未審酌他自首，因此撤銷改判為5年6月徒刑；最高法院同意二審見解，駁回上訴定讞。

招姓男子酒駕遭吊照，他卻載著顏姓友人在桃園市觀音區和陳姓男子等小客車車主競速，因鄭姓貨櫃曳引車司機在路口轉彎，飆到180公里的招煞車不及，以162公里時速衝撞曳引車左前輪，顏慘死。高等法院依無照駕車妨害公眾往來安全致死罪判招5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。記者王宏舜／攝影
招姓男子酒駕遭吊照，他卻載著顏姓友人在桃園市觀音區和陳姓男子等小客車車主競速，因鄭姓貨櫃曳引車司機在路口轉彎，飆到180公里的招煞車不及，以162公里時速衝撞曳引車左前輪，顏慘死。高等法院依無照駕車妨害公眾往來安全致死罪判招5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。記者王宏舜／攝影

自首 警察 駕照

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