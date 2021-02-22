駁檢察官稱「沒資力」買中廣 趙少康：我做節目賺5億

中廣董事長趙少康接受媒體聯訪。記者任忠泰／攝影 台北地檢署起訴「三中案」稱中廣董事長趙少康不具資力卻購買中國廣播公司，前總統馬英九被控賤賣黨產涉證交法背信罪；趙今天出庭作證說「怎麼說我沒錢？」，2001年到2007年他主持、製作節目賺5億元，買中廣的價金比中時集團前董事長余建新出價還高。

趙少康證稱，中投前總經理汪海清賣中廣和余建新談的價金是6.5億元，他用10億元買下，一開始和汪談的是總價10億元、訂金1億元、10年還款，後來條件變嚴，變成訂金2億、5年還款，因買時廣播執照只剩4年半，隨時得退款，所以錢才沒一次給清。

趙少康說，印象中買中廣前見過余建新2次，感覺余建新洽購中廣想撿便宜，但後來認為太貴而放棄，至於他買中廣的動機，是因曾經營飛碟廣播電台，知道中功率廣播電台受限不少，而中廣是大功率電台他才買。

趙少康說，他做地下電台起家，「2個人就做起來」，在台灣做廣播沒有人比他厲害；買中廣前看過財務報表，發現中廣1996年到2006年收入從13億元降到5億元，整整掉了一半營收，一度也猶豫中廣到底能不能經營得下去，因此與中投公司議談後，曾3次去函想解約，但中投不解約、不退錢。

趙少康證稱，交易案的合約是汪海清設計的，合約很複雜，包括股票必須質押、他名下「好聽」等4家公司必須信託處理、股權不得再移轉，且中投公司可推荐董事監事等。

趙少康表示，2006年初與中投談交易案時，原本以為過程會快速完成，但交易條件一再改變，10億元的媒體與47億元的資產變成分割處理，要經主管機關同意，所以談到年底才簽約；趙說，10億元買中廣有經過合理考量，就連黨產會調查時，也認定中廣媒體值10億元。