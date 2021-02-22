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台人聯手印人搶俄女 台中摩鐵刺2刀搶1支手機

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子素行不良，因缺錢花用，在去年間透過友人介紹，認識經濟狀況不佳的印度籍男子哈就（音譯），雙方謀議由張藉買春為藉口，在網路尋找目標，再由哈就行搶，二人在去年11月底，約出一名俄羅斯女子在摩鐵見面後，二人搶走俄女手機後逃逸，犯案期間還刺俄女右臉2刀，警方獲報後隔天就逮捕二人，台中地檢署偵結，將二人依加重強盜、傷害罪起訴，移審台中地院後裁定羈押。

起訴書指出，台中市張姓男子（24歲）有公共危險前科，曾遭判刑2月，張執行完畢後，在去年間透過友人認識印度籍男子Bhavjot（音譯哈就），兩人都因經濟狀況陷困境，因此謀議在網路搜尋，以賣春的女子為目標行搶，兩人還議定由張擔任尋找目標、哈就持刀動手行搶的分工。

去年11月27日下午4時許，張姓男子透過網路買春論壇，找到一名俄羅斯女子，二人認定行搶俄羅斯女子風險較小，且買春過程被搶，外籍女子一定會自認倒楣而不尋求警方協助，張與俄女約在北區某汽車旅館內交易，但俄女進房後，哈就持刀現身，以英文嗆「Give me money（給我錢） 」，俄女不敢抵抗，交出iPhone手機一支。

印男哈就要離開時，俄女不讓哈就離開，雙方在房間的樓梯口處拉扯，過程中哈就持刀攻擊俄女的右臉，造成兩道2.5公分的傷勢，其中一處穿刺進入口腔，哈就隨後由在門外把風的張姓男子接應，騎車逃逸。

警方獲報後，隔天上午就循線在豐原區、南區查獲二人，並起獲作案時的贓證物，二人在檢方訊問時都承認涉案，全案由台中地檢署偵結，依加重強盜、傷害二罪起訴，並由台中地院裁定羈押。

台中市張姓男子涉嫌在去年底夥同印度籍男子，約出俄羅斯女子在摩鐵內行搶，台中地檢署偵結依加重強盜等罪起訴。圖／報系資料照
台中市張姓男子涉嫌在去年底夥同印度籍男子，約出俄羅斯女子在摩鐵內行搶，台中地檢署偵結依加重強盜等罪起訴。圖／報系資料照

俄羅斯 強盜

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