自製「撒旦之母」炸國民黨地方黨部被捕 吳富鋐在看守所身亡

50歲男子吳富鋐前年12月自製俗稱「撒旦之母」的爆裂物放置國民黨台南市後壁區黨部，落網後關押台南看守所，昨天驚傳他疑尋短身亡，外傳有繩索、膠帶，但據瞭解並無這些違禁品，初步研究死因為窒息。

據稱昨天清晨所方點名時，吳富鋐一直未回應，管理員查看，發現已窒息身亡。台南看守所對此僅稱全案檢方調查中，無法表示意見。

吳富鋐前年12月自製俗稱「撒旦之母」的爆裂物放置國民黨台南市後壁區黨部，犯案後逃回高雄藏匿，警方圍捕時，還連夜持槍械與爆料物抵抗，引發各界關注；台南地方法院依違反槍砲彈藥刀械管理條例、妨害公務等罪判刑9年6個月，還可上訴。

據了解吳富鋐被關押在看守所時，對所方的要求都很配合，生活作息正常，會面也正常，家屬與收容人本身都未提出特別的要求，死因將由檢方釐清。

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