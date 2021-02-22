中廣案 趙少康批檢察官司法追殺「數學不好錯引數據」

台北地院審理前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，今天傳喚中國廣播公司董事長趙少康出庭作證調查中廣交易過程。趙少康出庭之前說，中廣案就是政治操作、司法追殺、欲加之罪，實際上整個交易他從來沒有跟馬英九討論過。

趙少康說，檢察官起訴書中很多數據其實悖離事實、和事實不符，「我是不知道檢察官是數學不好還是故意的」；他說，檢察官說他以10億元去買57億元，「不是的，我是10億買10億，47億的資產是要買完給賣主的」，那部分其實並不是用10億元去買的。

趙少康還說，先付的2億元訂金，剩下的為什麼沒有一次將它付清？是因為當時的執照效期還剩下4年半，當時的新聞局、NCC也說要收回，一旦收回就要退錢。

趙少康說，他一旦10億元都付完後，將來不退錢給他怎麼辦？所以，他必須要分期付，後來果然中廣的寶島網、音樂網都被收回，證明當初的他顧慮是對的。

趙少康今天出庭是由前中投公司總經理汪海清聲請傳喚，馬英九沒有傳證趙；趙少康預計接受汪海清的律師主詰問1小時，再由台北地檢署公訴組團隊反詰問，合議庭雖然排定一整天的庭期，但趙作證的時間可能提前結束。

台北地檢署偵辦「三中案」2018年7月10日起訴馬英九、張哲琛、汪海清、前立委蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、蔡的岳父洪信行6人，起訴時，建請法院對馬英九等人從重量刑。

在有關中廣交易案部分，依檢方起訴資料，馬英九擁有黨產交易實際決策權，卻因各式因素低價售出中視、中影、中廣和國民黨舊中央黨部，造成國民黨損害；馬英九配合趙少康進行中廣資產分割前，決定將廣播部門以10億元價格出售，為趙少康設計有利付款條件，讓趙坐享非廣播部門資產的收益。