基隆巷道搶停車引發檢舉風波 改畫機車格沒得吵

基隆市謝姓男子把車停在仁一路巷弄內遭人檢舉，收到2張在交岔路口10公尺內違停紅單。他指停車位置路邊未畫紅、黃線，民眾可自由停車，公務機關不應隨濫行檢舉起舞，訴請撤銷處分。基隆地院指出，並非未畫設禁停標誌、標線路段均可任意停車，謝在路口10公尺內違停屬實，裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。

當地信義區智慧里長蔡美玉說，仁一路7巷57弄右側後段未畫紅黃線，因民眾爭著停車，引發風波。地方人士促請市府改善，相關單位會勘後，決定畫設機車停車格。

交岔路口10公尺內禁止臨時停車，為何可以畫機車停車格？基隆市政府交通處交通工程科長顏黃暉表示，道路交通管理處罰除了規定禁停地點，也規定圓環、人行道、交岔路口10公尺內，在不妨害行人通行或行車安全無虞，得另行規定機車、慢車停車處所，所以畫設機車停車格也是依法有據。

判決指出，謝男去年2月11日、3月19日將車停在仁一路7巷57弄口，遭警方舉發違規，收到2張600元紅單。謝向監理單位陳述意見，指裁罰無理。監理單位認為違規事實明確，認定處罰無誤。

謝男提起行政訴訟，指他停車位置並未畫設紅、黃線，為何被舉發且被裁罰？全案是因有人濫行檢舉，公務機關淪為打手，請公務單位切勿將人民當成提款機，恣意賺取績效，訴請撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，檢視民眾檢舉照片，可見謝車確實停放在交岔路口，影響不特定汽機車駕駛人視線，妨礙車輛進出及轉彎。法律明定禁止停車地點，不須主管機關畫設或設置標線、標誌；縱有畫設標線、標誌，也是要加重提醒、督促注意。

基隆地院指出，依交通部函示交岔路口10公尺範圍，未設置號誌燈自四個轉角處起算，設有號誌燈自燈柱起算。劃有停止標線，自停止標線起算，檢視謝男被檢舉違停地點，確在交岔路口10公尺內。

法官說，道路交通管理處罰條例把交岔路口10公尺內臨時停車，與設有禁止臨停標誌或標線處所臨停，併列為違規停車處罰事由，可知對違規處罰並不以畫設標誌或標線為必要，未畫設紅、黃線不代表就可供自由停車。