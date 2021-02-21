攜豬肉入境被重罰執行官心疼贈紅包 幼子：當我爸好嗎

新北市1名羅姓華僑去年從緬甸回台時，因攜帶加工醃製肉品違反「非洲豬瘟」防疫規定，遭裁罰20萬元逾期未繳，行政執行署新北分署過年前登門拜訪，發現他家徒四壁，只有妻子留在台灣照顧3幼子，致贈2000元春節紅包表達關懷，他7歲兒子收下後，竟向主任行政執行官黃有文說：「你當我爸爸好嗎？」令人相當憐惜。

據悉，44歲羅姓男子是緬甸華僑，20多年前來台求學時，認識同為緬甸華僑的太太，兩人相識相戀步入禮堂，婚後決定留在台灣定居，目前育有3名子女，分別是10歲、7歲、3歲。

羅男為了家計，2年多前開始在緬甸幫人架設網路，每月收入3萬多元，扣除自己生活費，每月匯給在台妻兒2萬元，但扣掉台灣房租1萬1千元，妻兒4口人生活費所剩無幾。

去年初，羅男回緬甸探望母親，返台時當地親戚熱情塞了一包梅乾菜給他當作禮物，因匆忙趕機未察，抵台通關時被查出內含「香腸碎料」，因此被裁罰20萬元，令羅男家庭經濟更為吃緊。

羅男為了生計，不久後又返回緬甸工作，但20萬罰鍰無力償還，逾期未繳被移送行政執行署執行。新北分署查出羅男名下無財產可供執行，本月初由主任行政執行官黃有文帶隊至羅家，原本打算查封資產，卻發現家徒四壁，羅妻為了照顧3名小孩心力交瘁，無力工作。

行政執行官告訴羅妻，若繳不出20萬罰緩，最多可分72期繳納，每期約繳2777元，但羅妻表示全家4人皆靠丈夫每月匯回的2萬元維生，扣除房租僅剩9千元，無力繳納罰款。

幾日之後，新北分署利用春節愛心關懷的機會再度拜訪，致贈2千元紅包，羅男7歲兒子收下後，竟向主任行政執行官黃有文說：「你當我爸爸好嗎？」羅妻連忙接話：「你不要亂說」，令現場人員相當憐惜，了解羅男是為了糊口，才不得已捨棄親情，遠赴國外謀生，對孩子造成的影響令人感嘆。

新北分署指出，日前已將羅男限制出境、出海，待羅男返國便會請他前來說明，若他有能力分期繳納最好，若他真的無力償還，考量主要工作地點在緬甸，預計會幫羅男解除限制出境，讓他到緬甸工作存錢，不會硬逼他留在台灣處理。