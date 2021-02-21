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室友房門未鎖女大生潛入翻存摺錢包 沒偷東西仍判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓女大生進入隔壁套房室友房內翻找物品，未找到現金等財物空手離去，被基隆地院依侵入住宅竊盜未遂罪判刑3月。記者邱瑞杰／攝影
黃姓女大生進入隔壁套房室友房內翻找物品，未找到現金等財物空手離去，被基隆地院依侵入住宅竊盜未遂罪判刑3月。記者邱瑞杰／攝影
基隆市黃姓女大生見同層樓隔壁套房室友房門未鎖，進入房間翻找物品，因未找到現金等財物空手而歸。被害人察覺錢包被人動過，查看房內監視器畫面發現黃女侵入報案。黃女辯稱，進房只是想知道被害人最近買些什麼，不是要偷東西。基隆地院審理後，未採信黃女說詞，依侵入住宅竊盜未遂罪判刑3月。全案可上訴。

判決指出，黃女去年9月8日晚上11點多在基隆的租屋處，趁隔壁套房室友的房門未上鎖，進入房間搜尋物品意圖偷竊，但因未發現房內有現金或其他財物作罷。

黃女的室友先前因遭竊，在房內安裝監視器。她返回房內發現屋內物品好像有被人移動，調閱監視器錄影畫面，發現黃女進到她房間，翻閱存摺、打開錢包，報警處理。

警方偵詢後將黃女函送法辦，基隆地檢署檢察官偵訊時，黃女坦承有進入室友房內翻動物品，原因是想知到室友最近購買什麼物品，並沒有竊盜行為。檢方未採信黃女供詞，以犯侵入住宅加重竊盜未遂罪嫌聲請簡易判決處刑。

法官審理後，認定黃女已著手加重竊盜行為，但未竊得財物，屬未遂犯。審酌黃女危害非鉅、犯後否認犯行；告訴人不想私下和解，希望依法處理等情狀，判處黃女有期徒刑3個月，如易科罰金，以1千元折算1日。

室友 基隆 竊盜

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