拿「殺警判無罪」指酒駕不嚴重 高雄男仍2罪GG了

高雄2次酒駕前科的劉姓男子，去年5月又涉酒後騎機車，員警攔停時他竟嗆「現在殺警察就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」等語，結果警方多移送1條妨害公務罪嫌，一審依妨害公務執行罪、不能安全駕駛動力交通工具罪，共判6月徒刑；全案高雄高分院仍判6月，得易科罰金定讞。

判決指出，劉姓男子從事臨時工，去年2月才因酒駕案執行易科罰金，同年5月5日下午5點多，在高雄小港區翠亨南路1間檳榔攤喝完啤酒後騎機車上路，小港警分局小港派出所劉姓、陳姓警員見他安全帽扣環沒扣、腳踏墊還有啤酒罐，一攔查就聞到濃厚酒味。

劉姓男子卻無意配合酒測，還嗆「現在殺警察就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」、「像殺死警察的那個就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」、「你讓我進去，我出來什麼都不認人」、「我現在進去關，如果讓我出來．．．」等語，員警警告再不配合就視拒測，他才呼氣測得酒精濃度每公升0.36毫克。

劉姓男子一審時辯稱，心情不好才講那些話，「有沒有構成妨害公務要法院認定」，合議庭勘驗員警的密錄器，認定他的話語足以對員警造成心理壓力，產生不安、恐懼感，屬脅迫的行為，依妨害公務執行罪判2月、不能安全駕駛動力交通工具罪判5月，共執行6月。

劉姓男子提上訴，再辯稱「我並不是說要殺警察，是因當時我一直測不到酒測值，所以就拿殺鐵路警察被判無罪的案件來舉例，說明那麼嚴重的案件都判無罪了，而我喝酒騎車沒有跌倒、沒有造成他人受傷，情節並不嚴重，希望警察可以放過我，我並沒有要脅迫警察的意思。」

二審合議庭將妨害公務執行罪改判3月，不能安全駕駛動力交通工具罪仍判5月，但合併執行刑一樣為6月。