疑精神不穩定 男子冒充警察攔車盤查妙齡女

有多項毒品前科的蔡姓男子，疑因精神狀況不穩定，去年9月自稱警察，在三重街頭隨機攔車盤查，妨害他人去留，經新北地院審理後，被依僭行公務員職權罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決指出，蔡男曾因吸毒入監服刑，但出獄後又再犯，2018年10月服完殘刑才又重返社會。去年9月2日凌晨，他騎車在三重區信義西街閒晃，見2名女子騎車雙載經過面前，隨即追上前強行將人攔下，自稱警察並以未戴安全帽、涉嫌酒駕等理由要求盤查，結果對方報警處理。

案發後，由於附近監視器拍下整個過程，蔡男坦承犯行，並稱自己患有雙相情緒障礙症，有醫院開立診斷證明。

法院審理後，認為蔡男的前科與本次犯罪型態不同，也沒有特殊關連，無加重其刑必要。考量他犯後坦承，並在訴訟過程中與2名女子和解，2名女子也從輕量刑，因此審酌其精神狀況、犯罪情節等情量刑。