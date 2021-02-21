幻想3黑衣人闖進住處 他大聲吼叫放火燒屋被判刑

士林地方法院。圖／本報資料照片 曾擔任臨時演員的謝姓男子2019年出現幻覺誤認遭侵入住宅，放火燒屋，幸好分租的室友見濃煙報案，消防員到場及時撲滅火勢。士林地院認定，謝男犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂，處有期徒刑1年10月。

判決指出，謝男罹患廣泛性焦慮症，導致辨識行為違法及行為能力顯著降低，2019年12月7日，放火點燃紙張燒易燃物，幸好屋內分租的2名室友發現濃濃黑煙報案，經消防人員到場撲滅，輕鋼架天花板燻黑、梁柱泛白、鋁窗窗框變形，房屋重要部分未燒燬。

謝男多次辯稱，起火當天有3名黑衣人闖進房間，逼他交出電腦開機的密碼，但不願提供密碼，遭用刀攻擊腳底，還餵下飲料後全身無力睡著，黑衣人放火離開現場等語。

經調查，分租房間的的吳姓、黃姓室友在火災前，只聽到謝男1人大聲吼叫「救命，幫我報警」、「你要不要聽聽看我後面是誰罩的」、「我有拿刀和球棒站在門口」、「玉石俱焚」，沒有其他人的聲音；謝男在火災後送醫住院治療，曾向醫師透露，放火前2、3天開始有被害感，放火是想要和對方拚個輸贏等語。

謝的女友證稱，案發前一周，謝已出現幻覺，認為租屋處遭人闖入、電風扇內遭裝監聽器、睡眠不佳等狀況。火災當天，警方多次接獲謝男報案稱有人侵入住宅，但到場查看並無可疑跡象，且謝男僅因警員來電未顯示號碼，就質疑到場協助的員警不是警察。

合議庭審酌，近幾年擔任臨時演員的謝男，因精神障礙致認知、判斷、反應異於常人，放火行為及時撲滅，未延燒其他房間或建物，採信醫院精神鑑定報告，依刑法19條減刑，全案依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂，處有期徒刑1年10月。

合議庭評估，謝男無其他故意傷害他人或相關公共危險前科，審理期間如期接受心理諮商，也長期在醫院身心科就診，常因藥物服用完畢提早回診，目前病況穩定，難認監護處分必要。可上訴。