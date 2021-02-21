前營建署主秘洪嘉宏財產申報不實 抗罰敗訴

營建署前主秘洪嘉宏涉104年間隱匿漏報投資房產及妻子保單等逾5000萬元，遭法務部裁罰400萬元，洪嘉宏不服興訟抗罰。法院日前認定開罰有理，判洪嘉宏敗訴。

判決指出，洪嘉宏於104年間為內政部營建署主任秘書，為公職人員財產申報法規定應申報財產人員，他以104年11月9日為申報基準日，辦理104年度公職人員卸（離）職財產申報。

判決指出，法務部審認洪嘉宏就應申報財產，有故意隱匿委託投資2筆房產（新店成屋及桃園預售屋），價值新台幣4834萬元以及漏報妻子2筆保單，價值273萬9951元。

法務部於108年8月19日對洪嘉宏開罰最高額400萬元，洪嘉宏不服提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

洪嘉宏主張，預售屋雖交易總價2694萬多元，但於申報基準日時已交屋，應屬成屋，貸款未繳餘額還有1887萬多元，應以已繳付的貸款金額計算；成屋房地當初交易總價額雖為2140萬多元，但截至申報基準日為止，仍有房貸1506萬多元未繳，應只能以已繳付的房貸近634萬元計算。

法院認定，成屋及預售屋都是洪嘉宏借用多人名義，以洪嘉宏投資的價金購入，新店成屋及桃園預售屋於申報基準日前均已為成屋，屬財產申報法所稱「不動產」，應以實際交易價格計算，貸款未還部分，則須依財產申報法另為債務申報，洪嘉宏主張不可採。

法院指出，洪嘉宏不以自己、妻子或子女名義為房產購買人，甘冒風險出資託付給他人，並從事鉅額財產交易，且在申報資料中，也不見受託人名字及財產，可見這些房產安排的交易，顯示洪嘉宏有故意隱匿申報財產的意圖。

法院表示，洪妻保單部分，洪嘉宏顯然也有故意申報財產不實；法務部依處罰基準規定「隱匿財產價額在4000萬元以上者，處最高罰鍰400萬元」，開罰400萬元，並無違誤，也沒有違反平等原則或比例原則，洪嘉宏主張無理由，判洪嘉宏敗訴，還可上訴。