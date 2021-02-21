為破案績效假造查獲通緝犯 員警被判降級改敘
台中市警察局紀姓員警為圖破案績效，將自動到案的林姓通緝犯以查獲破案的方式移送地檢署，被法院判決1年2月徒刑、緩刑4年確定。懲戒法院判決紀男降1級改敘。可上訴。
判決指出，一名因案被通緝的林姓男子於民國107年4月間主動到台中市警察局清水分局安寧派出所報到，當時擔任派出所所長的呂姓男子與紀姓員警為圖破案績效，假造紀男在巡邏時查獲林男的報告書，交由偵查隊將林男接送台中地檢署歸案。
案件爆發後，紀男自白犯罪，台中地檢署將他依偽造文書罪起訴。台中地方法院審理後，判決紀男有期徒刑1年2月，緩刑4年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付12萬元確定。台中市政府將他移送懲戒法院審理。
懲戒法院審酌紀男所為損及警察機關製作文書及調查案件的正確性及信譽，並使民眾喪失對公務員執行職務的尊重與信賴，判處降1級改敘。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言