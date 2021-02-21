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妙齡女網交約吃飯 臨別前紳士變色郎熊抱強吻
台中市廖姓男子在去年10月間，透過手機交友軟體認識19歲的妙齡女子，雙方邀約晚上一起在北區附近餐廳用餐，起初廖十分紳士，直至廖將女子送返相約地點時，廖以為女子對他有好感，先強抱女子後，遭女子推開拒絕，廖還不滿足，強吻女子，女子氣得馬上跑到派出所告性騷擾，台中地院審理後，依法判廖2月徒刑，得易科6萬。
判決書指出，廖姓男子（24歲）在去年10月14日透過手機交友軟體，認識19歲的女子，雙方在網路相談甚歡，相互傳訊、通話13天後，邀約在北區錦平街、五權路一帶見面，相約一起吃晚餐，廖騎車赴會，並載女子一起到餐廳用餐，過程並無不快，兩人用餐結束後，廖又把女子載回約見面地點，繼續聊天，準備道別。
但廖姓男子以為女子對他有好感，突然趁女子不注意時，突然擁抱女子，女子嚇得趕緊把廖推開，還明確告知「我不喜歡這樣」，未料廖沒有停手，又迎面強吻女子，嚇得女子花容失色，逃離現場，並隨即到台中市第二警分局提告性騷擾。
台中地院審理後，認定廖姓男子犯行明確，審理期間未取得被害女子原諒，審酌廖為圖一己私慾，未顧及被害女子感受，乘女子不及抗拒之際，接續擁抱及親吻告訴人，損害女子人格尊嚴，使女子身心受創，依性騷擾防治法，判刑2月，得易科6萬，可上訴。
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