快訊

空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女網交約吃飯 臨別前紳士變色郎熊抱強吻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子在去年10月間，透過手機交友軟體認識19歲的妙齡女子，雙方邀約晚上一起在北區附近餐廳用餐，起初廖十分紳士，直至廖將女子送返相約地點時，廖以為女子對他有好感，先強抱女子後，遭女子推開拒絕，廖還不滿足，強吻女子，女子氣得馬上跑到派出所告性騷擾，台中地院審理後，依法判廖2月徒刑，得易科6萬。

判決書指出，廖姓男子（24歲）在去年10月14日透過手機交友軟體，認識19歲的女子，雙方在網路相談甚歡，相互傳訊、通話13天後，邀約在北區錦平街、五權路一帶見面，相約一起吃晚餐，廖騎車赴會，並載女子一起到餐廳用餐，過程並無不快，兩人用餐結束後，廖又把女子載回約見面地點，繼續聊天，準備道別。

但廖姓男子以為女子對他有好感，突然趁女子不注意時，突然擁抱女子，女子嚇得趕緊把廖推開，還明確告知「我不喜歡這樣」，未料廖沒有停手，又迎面強吻女子，嚇得女子花容失色，逃離現場，並隨即到台中市第二警分局提告性騷擾。

台中地院審理後，認定廖姓男子犯行明確，審理期間未取得被害女子原諒，審酌廖為圖一己私慾，未顧及被害女子感受，乘女子不及抗拒之際，接續擁抱及親吻告訴人，損害女子人格尊嚴，使女子身心受創，依性騷擾防治法，判刑2月，得易科6萬，可上訴。

台中市廖姓男子在去年底透過手機軟體交友，邀約女子用餐，廖在用餐後未獲女子同意，對女子擁抱、親吻，因而遭控性騷擾，台中地院判他2月徒刑，得易科6萬。圖／報系資料照
台中市廖姓男子在去年底透過手機軟體交友，邀約女子用餐，廖在用餐後未獲女子同意，對女子擁抱、親吻，因而遭控性騷擾，台中地院判他2月徒刑，得易科6萬。圖／報系資料照

性騷擾 交友軟體 台中市

延伸閱讀

台中男大生無號誌路口撞死騎車婦人 賠63萬獲緩刑

年前鬧出強吻風波 「綜藝3國智」開工紅包暴漲200倍

已婚老闆強吻亂摸女店員 老闆娘竟嗆「勾引老公」

接小孩並排擋道被罵「太誇張」怒爸爸追上理論還撞人

相關新聞

妙齡女網交約吃飯 臨別前紳士變色郎熊抱強吻

台中市廖姓男子在去年10月間，透過手機交友軟體認識19歲的妙齡女子，雙方邀約晚上一起在北區附近餐廳用餐，起初廖十分紳士，...

與少女同車躲雨起色心 襲胸臀吃豆腐被判刑還要賠10萬

基隆市張姓男子與14歲少女在車內躲雨，趁坐後座的她往前傾為手機充電時，拍打她的臀部並襲胸。少女挨到下車，見到友人情緒失控...

房地產講師性侵女助理 隱忍後揭露他被判3年多

一名經常往來兩岸的房地產開課講師阿雄（化名）喝酒後，竟色心大起，在出差、租屋處兩度性侵女助理小美（化名），小美因2人友誼...

渣男想要加油站廁所指侵女友 猴急硬上不成挨告起訴

桃園市19歲朱姓男子去年6月間騎機車載女友外出，他在中壢某處加油站時竟一時性起要求女友「嘿咻」被拒，竟恫嚇女友不配合將讓...

監委蔡崇義之子…副教授被訴性侵 GPS露餡

監委蔡崇義兒子、台南某大學蔡姓副教授被控性侵女同志，雙方經PTT聯誼網站結識，女方指控蔡第二次見面，藉故跟她回家聊天，趁...

女強抱女室友摸胸猥褻判9月 上訴最高院駁回發監執行

林姓女子4年前在嘉義市租屋處，強抱同棟女室友小美（化名），先摸胸、再強摸下體，小美掙脫後報警，檢訊後依強制猥褻罪起訴，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。