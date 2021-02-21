海巡上士詐東沙島「運費」 法官批貪贓枉法他二審慘了

海巡署警衛隊第五中隊上士謝姓男子，遭控3年前承辦「其他單位商請海巡委託商船載運貨櫃」的業務，涉詐取額外費用，台大大氣科學系受騙4萬、台南某營造公司20萬；全案二審高雄高分院痛批他貪贓枉法，以權謀私，嚴重危害國軍廉潔形象，依公務員利用職務機會詐取財物罪判4年，可上訴。

一審合議庭認為，謝姓男子沒前科，犯後自白有悔意、返還不法所得，應知所警惕，判2年徒刑、宣告緩刑4年，條件為支付公庫10萬；但二審合議庭認為他接連對台大、營造商詐財，更變造匯款單欺騙親戚已還15萬借款，應不得依刑法59條減刑，也不宜緩刑。

判決指出，依「東、南沙商船運輸貨品管制作業規定」，經海巡同意可運至東沙島、南沙太平島，而海巡東南沙分署有與航運公司簽訂委託運輸契約，以每航次為單位計價，費用是匯至國庫帳戶，完成載運後，海巡再付給航運公司。

不料，謝姓男子先前任職海巡署東南沙分署後勤科辦事員時，疑積欠親友15萬元，2018年7月間台南一間營造公司承包東沙環境景觀等工程，要運約5個貨櫃的重機械到東沙群島，謝誆稱費用為1個貨櫃4萬、總共16萬，業者同月27日拿現金到分署交付給謝。

同年8月，謝姓男子又謊稱載運「吊卡」多占用貨櫃，向長官求情後須再支付費用，再詐得4萬元；不過此趟託運實際費用總計8萬元，業者發現收據竟有塗改痕跡，當謝再開口要錢，便拒給付。

2018年9月間，台大大氣科學系執行「南海國際科學研究設施建置與管理」研究計畫，欲運4個貨櫃，謝姓男子謊稱1個貨櫃9萬、共需36萬元，該系匯4萬後察覺不對，向海巡舉報，讓謝的不法行徑曝光，他接受調查期間就匯款繳回不法所得。