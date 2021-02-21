30年未見兒 老來向子女索扶養費敗訴

台東縣近70歲的陳姓男子年輕時未扶養兒子「阿慶」，老年因有兒子被縣府停發補助，如今向台東地方法院聲請兒子須支付他扶養費，但法官認為他年輕時未盡扶養兒子的義務，老年也就失去被兒子扶養的權利，判他敗訴。

不過台東法界人士解釋，坊間許多年輕時未扶養兒女的人，老年紛紛聲請兒女扶養，其實並不是全都那麼愛要錢，許多人如同陳姓男子，是因子女被斷除補助金無法生活，所以才提出訴訟取得未被扶養的證明，再向政府爭取恢復補助金。

陳姓男子說，「阿慶」是他和沈姓前妻的兒子，但他生意失敗後，沈就帶著兒子離家，彼此近30年未見，如今他年事已高，名下沒有財產，都依靠中低收入戶補助金勉強度日，但去年縣府卻以他仍有子女為由，停發補助金，讓他生活陷入困境。

所以他認為阿慶對他有扶養義務，應依台東生活條件按月給付他1萬2388元，直到他死亡。

不過阿慶說，陳姓男子在和母親離婚前，已經分居8年，當時他小學一年級，陳姓男子此後都未扶養過他，在他的成長過程中完全缺席，所以聲請免除扶養義務。

台東地院法官審理認定陳姓男子在兒子年幼時未盡扶養義務，如今沒有理由聲請兒子扶養，駁回告訴。