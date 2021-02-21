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台中男大生無號誌路口撞死騎車婦人 賠63萬獲緩刑
台中市顏姓男子是大學生，他在去年騎機車行經西屯區的一處無號誌路口時，遇到游姓婦人也騎機車行經該處，雙方發生碰撞後，游婦因顱內出血，送醫不治，顏遭依過失致死罪送辦。全案在台中地院審理時，由台中市行車事故鑑定會鑑定後，認定游婦行駛在少線道，未禮讓行駛在多線道的顏是肇事主因，但顏未減速釀禍是次因，雙方在審理時達成調解，顏賠63萬後，獲判6月徒刑，得易科，緩刑2年。
判決書指出，顏姓男大生去年7月11日上午11時許沿台中市西屯區河南路，騎機車往福上巷方向，行經一處無號誌交叉路口時，遇到游姓女騎士沿西屯區福上巷214弄，往河南路方向行駛，雙方在路口發生碰撞後，游婦人車倒地，游婦受有顱骨骨折併顱內出血、休克後併中樞衰竭，送醫不治，顏在案發後向警方承認犯行。
警方將全案依過失致死罪嫌移送經檢方起訴，由台中地院審理，台中地院委由台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定肇事原因後，認定全案是游姓婦人行經無號誌路口，少線道車未禮讓多線道車為肇事主因，而顏行經無號誌路口未減速慢行，為肇事次因。
台中地院認為，全案不因游姓婦人有疏失，就免除顏姓男大生的刑事責任，頂多是量刑輕重的參考，顏仍有部分責任，不過全案在審理時，顏與其母已與游姓婦人的子女達成調解，願意賠償63萬元，也已取得被害人家屬的原諒，因此依法判顏6月徒刑，得易科18萬元，緩刑2年，可上訴。
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