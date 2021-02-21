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鄰居嗆「你會被車子壓死」 法官：詛咒不構成恐嚇罪
張姓男子與李姓女子是鄰居，兩人因放置在李住處旁的架以鐵釘釘在外牆上發生爭執，去年6月張竟跑到李住處恫嚇「你會被車子壓死」，導致李心生畏懼，怒告張恐嚇；新竹地院法官審理時，張稱他的言語不是恐嚇，是詛咒才對。法官認為，鬼怪神力、福禍吉凶的卜算或詛咒等內容不符恐嚇罪構成要件，判張無罪。
法官審理時，張否認犯罪，稱他不是恐嚇，應是詛咒才對，當時是說「她（指李女）出去不怕被車撞死嗎。」
法官認為，刑法305條恐嚇罪行為，必須要行為人以不法的惡害通知他人，使對方心生畏懼，至於恐嚇的方法是言語、文字或舉動，須直接確定的間接針對被害人，才能成立該罪。另外，不法的惡害如鬼怪神力、福禍吉凶之的卜算或詛咒等內容，也不符恐嚇罪的構成要件。
法官勘驗事發當天的影像，當時張男對李女說「妳躺在這裡給車子壓死，會給車子壓死」，依照內容與當時情況而言，張並無以加害生命之事恐嚇李，屬於明顯的「詛咒」行為，該行為雖涉及個人修養，確有違反倫理道德規範，應給予譴責，卻與恐嚇罪構成要件不符。
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