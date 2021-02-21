金錢糾紛傳「讓你死」恐嚇訊息 莽男被判拘役60天

吳姓男子因金錢糾紛，去年1月間多次傳LINE給被害女子，內容有 「從現在開始我要妳們兩個都死」、「跟你男朋友說我要讓他死」等內容，涉嫌恐嚇被害人和她的男友，台南地院依吳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役60天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，吳姓男子（45歲）與女被害人為朋友關係，二人因細故生有嫌隙，吳於去年1月5日凌晨2點多，以LINE暱稱「阿夢」，傳送內容有 「從現在開始我要妳們兩個都死」、「你不會有好日子」、「跟你男朋友說我要讓他死」等內容，涉嫌恐嚇被害人和她的男友，造成兩人心生畏懼，報警法辦後起訴。