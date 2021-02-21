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金錢糾紛傳「讓你死」恐嚇訊息 莽男被判拘役60天

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

吳姓男子因金錢糾紛，去年1月間多次傳LINE給被害女子，內容有 「從現在開始我要妳們兩個都死」、「跟你男朋友說我要讓他死」等內容，涉嫌恐嚇被害人和她的男友，台南地院依吳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役60天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，吳姓男子（45歲）與女被害人為朋友關係，二人因細故生有嫌隙，吳於去年1月5日凌晨2點多，以LINE暱稱「阿夢」，傳送內容有 「從現在開始我要妳們兩個都死」、「你不會有好日子」、「跟你男朋友說我要讓他死」等內容，涉嫌恐嚇被害人和她的男友，造成兩人心生畏懼，報警法辦後起訴。

吳在檢方調查時，雖承認曾傳送LINE訊息，但否認有何恐嚇犯行。法官經查，被害人所提供LINE訊息，有翻拍截圖在卷，全案事證明確， 審酌吳因感情與金錢糾葛，不思理性解決，傳訊息為實施恐嚇行為，行為確屬不當，兼衡吳經濟狀況等一切情狀，量處其刑。

吳姓男子去年1月間多次傳LINE給被害女子，涉嫌恐嚇被害人和她的男友，台南地院法官依吳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役60天，得易科罰金。圖／本報資料照片
吳姓男子去年1月間多次傳LINE給被害女子，涉嫌恐嚇被害人和她的男友，台南地院法官依吳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役60天，得易科罰金。圖／本報資料照片

恐嚇 LINE

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