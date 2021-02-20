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台東關山鎮農會選舉疑傳賄選 2人交保1人飭回

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

農會明天改選，台東地檢署今天深夜宣布查獲關山鎮農會選舉疑賄選案，關山鎮民代表會林姓主席等3人涉嫌期約放棄競選等方式介入，檢調偵訊後2人分別以22萬、10萬元交保候傳、1人飭回。林姓主席不回應涉賄一事。

台東地檢署晚間發出新聞稿表示，日前接獲舉報，指控關山鎮民代表會林姓主席及關山鎮農會莊姓、吳姓會員對候選人期約或交付財物或其他不正當利益，約定放棄競選或消極參選，涉嫌重大，檢察長陳松吉指派檢察官陳薇婷指揮偵辦，並召集台東縣調查站、縣警察局刑警大隊組成專案小組查辦。

經專案小組蒐證後，持搜索票兵分四路展開搜索，調取相關檔卷，查扣相關文件、行動電話等物，並分別傳訊林、莊、吳及相關證人共10人。經檢察官訊問後，認定林、莊、吳3人罪嫌重大，分別諭令林22萬、莊10萬元交保候傳、吳則飭回，其餘證人請回。檢方將持續擴大深入追查，以釐清案情。

台東

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