退役情報員張超然交保不認罪：只有台諜，沒有共諜！

軍情局退役上校張超然涉扮「共諜」今天依違反國家情報工作法、國家安全法起訴、移審，張偵查中羈押4個月，台北地院分案召開羈押庭，裁定張以30萬元交保，限制住居、出境出海；張1小時內籌得保金辦保，離去時否認犯罪「只有台諜，沒有共諜！」

張超然另對媒體表示「辛苦了」，有媒體詢問他有無幫忙中共蒐集情資，張連續說「沒有」、「沒有」，隨後在家人陪同下搭乘計程車離去。

台北地院裁定書指出，張超然經過訊問後，雖否認犯行，但依卷內證據，他犯罪嫌疑重大，有事實足認其有逃亡之虞，考量張涉案各項情節，諭知他以30萬元具保後免予羈押，並限制住居、出境出海。