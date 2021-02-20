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退役情報員張超然交保不認罪：只有台諜，沒有共諜！

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

軍情局退役上校張超然涉扮「共諜」今天依違反國家情報工作法、國家安全法起訴、移審，張偵查中羈押4個月，台北地院分案召開羈押庭，裁定張以30萬元交保，限制住居、出境出海；張1小時內籌得保金辦保，離去時否認犯罪「只有台諜，沒有共諜！」

張超然另對媒體表示「辛苦了」，有媒體詢問他有無幫忙中共蒐集情資，張連續說「沒有」、「沒有」，隨後在家人陪同下搭乘計程車離去。

台北地院裁定書指出，張超然經過訊問後，雖否認犯行，但依卷內證據，他犯罪嫌疑重大，有事實足認其有逃亡之虞，考量張涉案各項情節，諭知他以30萬元具保後免予羈押，並限制住居、出境出海。

檢調是於2013年起著手蒐證，2020年10月21日搜索、約談張超然到案，檢調懷疑，張與共犯退役上校周天慈利用軍情局退休人員的「月月會」吸收軍情局退役同僚， 共犯3人偵查中交保，但張超然居主導地位，裁定羈押禁見。

軍情局退役上校張超然涉扮「共諜」今天依違反國家情報工作法、國家安全法起訴、移審，張偵查中羈押4個月，台北地院分案召開羈押庭，裁定張以30萬元交保，限制住居、出境出海。記者王聖藜／攝影
軍情局退役上校張超然涉扮「共諜」今天依違反國家情報工作法、國家安全法起訴、移審，張偵查中羈押4個月，台北地院分案召開羈押庭，裁定張以30萬元交保，限制住居、出境出海。記者王聖藜／攝影

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