聽新聞
test
0:00 / 0:00
退役情報員張超然交保不認罪：只有台諜，沒有共諜！
軍情局退役上校張超然涉扮「共諜」今天依違反國家情報工作法、國家安全法起訴、移審，張偵查中羈押4個月，台北地院分案召開羈押庭，裁定張以30萬元交保，限制住居、出境出海；張1小時內籌得保金辦保，離去時否認犯罪「只有台諜，沒有共諜！」
張超然另對媒體表示「辛苦了」，有媒體詢問他有無幫忙中共蒐集情資，張連續說「沒有」、「沒有」，隨後在家人陪同下搭乘計程車離去。
台北地院裁定書指出，張超然經過訊問後，雖否認犯行，但依卷內證據，他犯罪嫌疑重大，有事實足認其有逃亡之虞，考量張涉案各項情節，諭知他以30萬元具保後免予羈押，並限制住居、出境出海。
檢調是於2013年起著手蒐證，2020年10月21日搜索、約談張超然到案，檢調懷疑，張與共犯退役上校周天慈利用軍情局退休人員的「月月會」吸收軍情局退役同僚， 共犯3人偵查中交保，但張超然居主導地位，裁定羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言