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黃海岱長孫高世標演史艷文 遭堂弟告侵權判拘役20天

中央社 / 台中20日電

知名布袋戲團創始人黃海岱的長孫高世標，公開演出戲偶哈麥二齒與史艷文出場詩詞，遭堂弟黃立綱告侵權，台中地院審理後認定是黃立綱的父親黃俊雄創作，判處高世標拘役20日。高世標則說，一定會上訴。

判決書指出，高世標（藝名「黃文郎」、從母姓）為五洲園今日掌中劇團負責人，高世標的父親黃俊卿與叔叔黃俊雄，均為著名布袋戲劇團「五洲園」的創始人黃海岱之子。

黃俊雄於民國98年間，將布袋戲偶「哈麥二齒」本身及「史艷文」晚期出場背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等相關著作權，讓與兒子黃立綱，黃立綱再將相關著作權，專屬授權予金光多媒體國際公司。

高世標於民國108年8月至109年1月間，帶領劇團前往台中、台南與高雄等地，為國民黨與立委候選人助選開場演出時，公開以口述、演出方法，侵害哈麥二齒與史艷文等布袋戲偶著作財產權，金光公司發現後提告，台中地檢署檢察官偵辦後將高世標起訴。

台中地院審理時，高世標辯稱史艷文布袋戲偶的背景詩詞，為黃海岱傳給他父親黃俊卿，他從小受父親教導，自民國60幾年間就朗朗上口，哈麥二齒布袋戲偶外觀在黃海岱時期已有構想，在黃俊卿戲台時期已經有演出。

黃俊雄的徒弟丁坤仙出庭作證稱，黃俊雄劇團早期在戲院演出時，當時演出劇幕為「六合三俠傳」，當時並沒有演出「雲州大儒俠」，黃俊雄於民國59年間，在台灣電視台以「雲州大儒俠」劇本演出期間，創作哈麥二齒布袋戲偶與史艷文布袋戲偶晚期出場背景詩詞。

黃立綱出庭證稱，黃俊雄從黃海岱那時候所傳承戲碼，是使用清朝章回小說「野叟曝言」加以改編，改編成「忠勇孝義傳」內主角為雲州玉聖人，他的父親改編後才變成「史艷文」，於59年在台視推出，先前並無「哈麥二齒」角色。

合議庭勘驗文化部國家文化資料庫黃海岱影片、電視錄影畫面與當時新聞報導等證據，認定黃俊雄為創作人無疑。依違反著作權法判處高世標拘役20日、得易科罰金，可上訴。

高世標接受中央社記者電訪時表示，他是黃家的長孫，不姓黃是因為從母姓，對於判決結果一定會上訴。

被稱為台灣布袋戲國寶級宗師、通天教主的黃海岱出生於1901年，享壽107歲，14歲隨父親的布袋戲班學藝，25歲創立「五洲園」布袋戲團，他曾獲得教育部頒發「民族藝術薪傳獎」、行政院文建會「終身藝術成就獎」等，多次赴美國紐約、法國等地演出。

布袋戲

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