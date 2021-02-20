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軍情局張超然扮共諜羈押4個月 起訴後30萬交保

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導

張超然（右）偵查中羈押4個月移審，台北地院召羈押庭，今天裁定張30萬交保。 報系資料照／記者許正宏攝影
張超然（右）偵查中羈押4個月移審，台北地院召羈押庭，今天裁定張30萬交保。 報系資料照／記者許正宏攝影

軍事情報局退役少將岳志忠與退役上校張超然、周天慈、王大旺被中國大陸廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，涉嫌在國內發展組織、收集情報，全部依國家安全法、國家情報工作法罪起訴；張超然偵查中羈押4個月移審，台北地院召羈押庭，今天裁定張30萬交保。

依起訴指出，岳志忠長期負責中國大陸地區情報蒐集及敵後派遣工作，張超然、周天慈、岳志忠貪圖大陸給予經商便利、金錢報酬及免費招待，與廣東省國安廳情蒐人員「韋先生」刺探、收集國內軍事情報。

1999年，軍情局退役陸姓上校在大陸失事，張超然受託營救結識「韋先生」即被吸收，張引介軍情局退役人員赴陸，周天慈則是因有海南島土地經營權糾紛，於2012年也被吸收。

2012年，岳志忠打算赴陸探親，向張超然探詢可能性，「韋先生」指示張超然回覆岳「不會追究以前的事情」、「保證能平安回去」，成功遊說岳赴澳門與「韋先生」會晤，使「韋先生」得以再收集岳志忠、周天慈任職軍情局時的工作內容。

此外，張超然、周天慈2013年企圖吸收退役傅姓上校，安排中國國安廳官員「小曾」、「小李」與傅在飯店晤談，傅拒絕合作；張超然、周天慈、岳志忠2017年引介退役劉姓上校赴廣州，卻安排「小曾」在旅館房間審訊劉，以有權囚禁要劉說出業務，劉不從。

起訴書說，張超然另吸收軍情局退役上校王大旺，安排王赴陸與國安廳官員餐敘，王迫於壓力，即洩漏軍情局幹訓班同學的任職經歷、背景。

國安 間諜

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