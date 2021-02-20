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館長槍擊案 警方「搞丟」3百萬愛彼表找到了

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

愛彼（AP）白陶瓷萬年曆腕表，要價破3百萬。圖／翻攝網路
愛彼（AP）白陶瓷萬年曆腕表，要價破3百萬。圖／翻攝網路

檢警偵辦館長槍擊案，去年拘提前會長邵柏傑（綽號寶和寶），警方當時在邵柏傑女友家中，搜索扣押24支高檔名牌手表，市價上千萬元，其中1支要價破3百萬的愛彼（AP）竟不翼而飛，引發外界質疑；新北地檢署第一時間分案偵辦，據聞，這隻限量名表已在市刑大某官警辦公桌下尋獲，目前正調閱監視器，比對是誰把表拿走，再放置該官警桌下。

可靠消息指出，這支白色愛彼（AP）名表尋獲後，警方準備聯繫邵柏傑前往市刑大指認，確認這隻表是不是他所遺失。

邵柏傑擁有的這支名表來頭不小，它是愛彼（AP）限量推出的白陶瓷萬年曆腕表，全新表價破3百萬，但已銷售一空，目前市場奇貨可居，港星陳冠希是這支表愛好者，不但收藏1支，還曾與LV男裝設計師Virgil Abloh共組「AP錶陶瓷幫」。

警方去年搜索約談邵柏傑當天，查扣24支高檔名表，移送檢方複訊當天，警方向邵的友人表示，不慎弄丟1支表，讓邵的友人相當錯愕，警方為確認是否遺落在搜索現場，又返回當地再次「搜索」，但仍遍尋不著，雙方最後以50萬元和解。

前立委段宜康曾在臉書發文，指「這件事就是有鬼、可能涉及警方監守自盜」。新北市長侯友宜也曾說，證件不見過失要釐清清楚，是否是行政疏忽，若是故意的，該送法辦就送法辦。

監視器 館長

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