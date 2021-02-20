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農、漁會將大舉改選 最高檢：各地檢全力查賄選暴力

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

依據行政院農業委員會計畫，本次農、漁會屬全面性選舉，最高檢察署今表示，本屆農會總幹事40多位屆齡退休，競爭激烈，因此至為重視此次選舉，已分赴部分選舉熱區地檢署召開農、漁會選舉查察分區座談會，要求各地檢署與警、調、政風機關與農委會系統充分合作，戮力查察，共同杜絕金錢介入，不讓暴力發生。

苗栗及彰化地檢署查獲有賄選情事，目前均積極偵辦中。

農會方面全國302個農會農事小組組長、副組長、會員代表將於2021年2月21日改選；基層農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事於3月6日舉行；直轄市、縣農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事於4月1日舉行；全國農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於4月22日舉行。

漁會方面全國39個區漁會漁民小組組長、副組長、會員代表將於2021年3月20日全面改選，區漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於4月15日改選，全國漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於5月6日改選，工程浩大。

最高檢表示，本署「查察賄選及暴力督導小組」及各地方檢察署「查察賄選及暴力執行小組」已於2021年2月5日同步成立，全國各地檢署均積極戮力查緝，截至2012年2月20日止，農會選舉共受理110件321人，賄選案件88件268人；暴力案件10件23人；其他案件12件30人。

最高檢察署。記者賴佩璇／攝影。
最高檢察署。記者賴佩璇／攝影。

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