聽新聞
test
0:00 / 0:00
農、漁會將大舉改選 最高檢：各地檢全力查賄選暴力
依據行政院農業委員會計畫，本次農、漁會屬全面性選舉，最高檢察署今表示，本屆農會總幹事40多位屆齡退休，競爭激烈，因此至為重視此次選舉，已分赴部分選舉熱區地檢署召開農、漁會選舉查察分區座談會，要求各地檢署與警、調、政風機關與農委會系統充分合作，戮力查察，共同杜絕金錢介入，不讓暴力發生。
苗栗及彰化地檢署查獲有賄選情事，目前均積極偵辦中。
農會方面全國302個農會農事小組組長、副組長、會員代表將於2021年2月21日改選；基層農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事於3月6日舉行；直轄市、縣農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事於4月1日舉行；全國農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於4月22日舉行。
漁會方面全國39個區漁會漁民小組組長、副組長、會員代表將於2021年3月20日全面改選，區漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於4月15日改選，全國漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於5月6日改選，工程浩大。
最高檢表示，本署「查察賄選及暴力督導小組」及各地方檢察署「查察賄選及暴力執行小組」已於2021年2月5日同步成立，全國各地檢署均積極戮力查緝，截至2012年2月20日止，農會選舉共受理110件321人，賄選案件88件268人；暴力案件10件23人；其他案件12件30人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言