快訊

澳網／77分鐘拍落布蕾迪 大坂直美奪生涯第四冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化試車兩死一傷案大逆轉 竟自稱坐後座傷者酒駕肇事

聯合報 / 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導

本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，事發後，唯一生還的杜姓大學生供稱，當時他坐後座，是由身亡的周姓車主駕車，但檢警追查卻發現疑點重重，製作筆錄時，杜才供出其實是由他駕車，而周則是坐在後座，全案出現大逆轉，杜也供認當時酒駕，檢方訊問後，依涉酒駕致人於死裁定25萬元交保候傳，並限制出境出海。

這輛BMW轎車是15日凌晨1時30分行經和美鎮嘉卿路一段時，疑因車速過快，過彎時失控衝撞護欄，車體撞成V字型，嚴重扭曲變形，零件支離散落，車主周男（27歲）及坐駕駛座旁的詹男（23歲，空軍志願役士兵）被抛出車外，當場死亡，杜姓男子（23歲）則是受到輕傷，警方到場時，他一臉驚恐站在護欄旁，供稱當他坐後座，是由周姓車主駕車。

不過，和美警方檢視杜男的傷勢，發現他的的雙腳有疑遭變形車體夾住留下的擦傷，且臉部及胸部也疑有安全氣囊爆開撞擊留下的痕跡，對杜的說法持保留態度，並懷疑他才是駕車者，但顧及杜男受傷就醫，在尚未製作筆錄前，即不動聲色。

警方隨即擴大調閱事發路段的監視畫面，掌握到3人在事發路段多次換手開車的畫面，並追查到車內血跡等跡證，在對杜男正式製作筆錄時，開門見山地問說「車子是不是你開的？」並出示相關事證，杜男坦承酒駕肇事，供稱不清楚車禍是怎麼發生的，事故發生後因相當害怕，才沒說出真相。

據了解，由於周姓車主喜歡改裝車子，當時所駕2014年2月出廠的BMW轎車，在聚會時，有人提議要試開，周即與詹男及杜男開車外出，在嘉卿路來回試車，而杜疑酒後駕車，且不熟車況，加上車速又過快，換他開車不久就肇事。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，車禍發生後，杜送醫經檢測酒液濃度1.04，17日上午警方偵訊後，下午移送地檢署由檢察官複訊，杜男坦承開車，加上警方在第一時間所採取的相關跡證均十分齊全，檢方以涉犯酒駕致人於死，諭知以25萬元交保，限制出境出海。

葉建成指出，不知道杜男在事發第一時間，是否向消防或警方人員提到不是他駕車的說法，但在警方製作筆錄及檢方複訊時，都供認由他開車，因此沒有製作不實筆錄的問題。

檢方複訊時，杜由父親陪同到案，承諾會對兩名死者的家屬負起賠償責任，並答應先賠償兩名死者家屬各30萬元的慰撫金。杜男酒駕肇事致人於死，涉及刑法第185-3條，刑責為3年以上10年以下有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，受傷的杜姓大學生原稱坐後座，但檢警追查後，出現大逆轉，查出當時是由他酒駕肇事。圖／警方提供
本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，受傷的杜姓大學生原稱坐後座，但檢警追查後，出現大逆轉，查出當時是由他酒駕肇事。圖／警方提供
本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，受傷的杜姓大學生原稱坐後座，但檢警追查後，出現大逆轉，查出當時是由他酒駕肇事。圖／警方提供
本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，受傷的杜姓大學生原稱坐後座，但檢警追查後，出現大逆轉，查出當時是由他酒駕肇事。圖／警方提供
本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，受傷的杜姓大學生原稱坐後座，但檢警追查後，出現大逆轉，查出當時是由他酒駕肇事。圖／警方提供
本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，受傷的杜姓大學生原稱坐後座，但檢警追查後，出現大逆轉，查出當時是由他酒駕肇事。圖／警方提供

酒駕 車主 車禍

延伸閱讀

不畏疫情點燃人性光輝 彰化最牛古早燈義賣助學25年

砍人影片誤植彰化發生 忙壞警方原來一場烏龍

空品差又遇初九「天公生」 彰化環保局籲少燒金紙、減少戶外活動

罕見大翅鯨蘭嶼現蹤！ 鄉民：今年飛魚會大豐收

相關新聞

館長槍擊案 警方「搞丟」3百萬愛彼表找到了

檢警偵辦館長槍擊案，去年拘提前會長邵柏傑（綽號寶和寶），警方當時在邵柏傑女友家中，搜索扣押24支高檔名牌手表，市價上千萬...

行刑式轟3槍打死桃園角頭 2槍手判關無期徒刑定讞

綽號「貓霖」的桃園龍潭角頭江宗霖前年處理完母喪遭2名男子林文慶、林哲汶近距離連轟3槍，活活被打死，兩人一、二審均被判無期...

彰化試車兩死一傷案大逆轉 竟自稱坐後座傷者酒駕肇事

本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，事發後，唯一生還的杜姓大學生供稱，...

4退役將校涉共諜遭訴 立委：加強軍職心防掌握交往

軍情局4名退役將校因涉嫌為中國收集情報，今天遭北檢起訴。民進黨立委王定宇指出，這幾年陸續完善國安相關法律的修法，未來應加...

農、漁會將大舉改選 最高檢：各地檢全力查賄選暴力

依據行政院農業委員會計畫，本次農、漁會屬全面性選舉，最高檢察署今表示，本屆農會總幹事40多位屆齡退休，競爭激烈，因此至為...

不爽拖欠酒錢4男押人討債 警巡邏破局挨告吃官司

桃園市林姓男子詐欺案判判刑執行出獄，不滿童男拖欠墊付酒錢4萬元未還，他謀畫由吳姓少年2019年10月約出童男在桃園區光華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。