彰化試車兩死一傷案大逆轉 竟自稱坐後座傷者酒駕肇事

本月15日大年初四凌晨，彰化縣和美鎮發生好友相聚試駕BMW轎車自撞的2死1傷重大車禍，事發後，唯一生還的杜姓大學生供稱，當時他坐後座，是由身亡的周姓車主駕車，但檢警追查卻發現疑點重重，製作筆錄時，杜才供出其實是由他駕車，而周則是坐在後座，全案出現大逆轉，杜也供認當時酒駕，檢方訊問後，依涉酒駕致人於死裁定25萬元交保候傳，並限制出境出海。

這輛BMW轎車是15日凌晨1時30分行經和美鎮嘉卿路一段時，疑因車速過快，過彎時失控衝撞護欄，車體撞成V字型，嚴重扭曲變形，零件支離散落，車主周男（27歲）及坐駕駛座旁的詹男（23歲，空軍志願役士兵）被抛出車外，當場死亡，杜姓男子（23歲）則是受到輕傷，警方到場時，他一臉驚恐站在護欄旁，供稱當他坐後座，是由周姓車主駕車。

不過，和美警方檢視杜男的傷勢，發現他的的雙腳有疑遭變形車體夾住留下的擦傷，且臉部及胸部也疑有安全氣囊爆開撞擊留下的痕跡，對杜的說法持保留態度，並懷疑他才是駕車者，但顧及杜男受傷就醫，在尚未製作筆錄前，即不動聲色。

警方隨即擴大調閱事發路段的監視畫面，掌握到3人在事發路段多次換手開車的畫面，並追查到車內血跡等跡證，在對杜男正式製作筆錄時，開門見山地問說「車子是不是你開的？」並出示相關事證，杜男坦承酒駕肇事，供稱不清楚車禍是怎麼發生的，事故發生後因相當害怕，才沒說出真相。

據了解，由於周姓車主喜歡改裝車子，當時所駕2014年2月出廠的BMW轎車，在聚會時，有人提議要試開，周即與詹男及杜男開車外出，在嘉卿路來回試車，而杜疑酒後駕車，且不熟車況，加上車速又過快，換他開車不久就肇事。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，車禍發生後，杜送醫經檢測酒液濃度1.04，17日上午警方偵訊後，下午移送地檢署由檢察官複訊，杜男坦承開車，加上警方在第一時間所採取的相關跡證均十分齊全，檢方以涉犯酒駕致人於死，諭知以25萬元交保，限制出境出海。

葉建成指出，不知道杜男在事發第一時間，是否向消防或警方人員提到不是他駕車的說法，但在警方製作筆錄及檢方複訊時，都供認由他開車，因此沒有製作不實筆錄的問題。

檢方複訊時，杜由父親陪同到案，承諾會對兩名死者的家屬負起賠償責任，並答應先賠償兩名死者家屬各30萬元的慰撫金。杜男酒駕肇事致人於死，涉及刑法第185-3條，刑責為3年以上10年以下有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康