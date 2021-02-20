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不爽拖欠酒錢4男押人討債 警巡邏破局挨告吃官司

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市林姓男子詐欺案判判刑執行出獄，不滿童男拖欠墊付酒錢4萬元未還，他謀畫由吳姓少年2019年10月約出童男在桃園區光華街超商聊天，林男夥同邱男、謝男及吳姓少年4人，持球棒將童男強押上車載至虎頭山環保公園討債，邱男和謝姓少年持球棒、徒手毆打童男受傷，幸好警方巡邏經過，林男該夥才開車載童男釋放，童提告，桃園地檢署今天偵結，林男、邱男2人依妨害自由罪嫌提起公訴、吳姓、謝姓少年由少年法庭審理。

檢警調查，24歲林男2018年涉詐欺判刑3月，當年6月執行出獄，未料林男不滿童男拖欠他之前墊付的酒錢4萬元未還，在2019年10月30日晚上，謀畫由吳姓少年（當時16歲）約出童男在桃園區光華街超商見面，買飲料在附近土地公廟聊天，林男夥同邱男19歲與謝姓少年（當時17歲）3人，至隔天凌晨持球棒趕到，會同吳姓少年，強押童男上車，前往虎頭山環保公園討債。

林男命童男簽立本票未果，在林男授意下，邱男和謝姓少年徒手、持球棒毆打童男左腿、右手及背部多處挫傷，並限制童男行動，幸好巡邏員警經過查問，林男該夥急忙載童男下山釋放，未能取款得逞。

林男供稱，童男拖欠代墊酒錢4萬元，在光華街土地廟前載童到虎頭山環保公園商討債務，童與邱男、謝姓少年拉扯成傷；邱男和吳姓少年供稱4人在現場，由謝姓少年持球棒毆打童男；謝姓少年指稱4人載童到虎頭山環保公園商討債務，否認球棒毆打童男。

桃檢表示，林男、邱男和吳姓、謝姓少年4人具有犯意和行為分擔，亦為共同正犯，林男判刑執行完畢5年內再犯有期徒刑之罪，是為累犯，聲請法院酌情量刑，經檢察官偵結將林男、邱男依妨害自由罪嫌提起公訴，吳姓、謝姓少年由少年法庭審理。

桃園市林男不滿童男拖欠墊付酒錢未還，同夥持球棒強押上車討債，警方經過，童男得以釋放和提告，桃園地檢署偵結林男起訴。記者曾增勳／攝影
桃園市林男不滿童男拖欠墊付酒錢未還，同夥持球棒強押上車討債，警方經過，童男得以釋放和提告，桃園地檢署偵結林男起訴。記者曾增勳／攝影

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