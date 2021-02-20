警用LINE群組轉傳死亡報驗個資 警察賠10萬判緩刑

台北市林姓員警收到公務LINE群組中同事傳進的死亡報驗訊息，將含有個資的訊息轉傳他人，依違反個人資料保護法起訴；林認罪，賠償被害人10萬元，台北地院審理判處林有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

林姓員警被法辦的法條是個資法「公務員假借職務上之機會非於法定職務必要範圍內蒐集、處理及利用個人資料罪」，違法最高可判刑5年、最高可併科100萬元罰金，且公務員犯罪，還得加重其刑二分之一。

判決說，2018年1月11日，林姓員警的陳姓同事接獲民眾報案的死亡報驗訊息，陳處理完畢，將處理情況以公務LINE群組回報。

陳姓員警傳LINE簡訊約稱「…某地址獨居死者陳XX（身分證字號）於家中冰箱前倒臥死亡，該址無入侵或門鎖破壞跡象，發現人為其姐陳XX，陳XX對死因無意見，自行報請行政相驗」，簡訊中有姓名、出生年月日等個資。

林姓員警取得群組內資訊後，將資訊傳給另名陳姓友人，而陳姓友人兩度將訊息傳給死者姐姐，死者姐姐報警處理，檢方偵辦，將林姓員警起訴。